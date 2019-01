Nicolas Pianfetti photographie le Palais de Justice de Grenoble

Palais de Justice, Grenoble, France

"Des moments existent où les codes s'estompent", c'est le nom de la série de 35 photos signées Nicolas Pianfetti et exposées au Palais de Justice depuis lundi. Le fruit d'une longue immersion, de plusieurs mois, dans le monde très formel de la justice.

"Dans une cour de tribunal, chacun a son rôle, je voulais montrer le côté plus humain des échanges." Nicolas Pianfetti

Ses endroits de prédilections sont ceux où l'on ne va pas, ceux que l'on ne voit pas. Au sous-sol, dans le sas où les détenus arrivent pour être jugés ou entendus par les enquêteurs, Nicolas Pianfetti photographient des scènes touchantes. Comme celle où un homme, dont ne voit pas le visage, semble clamer son innocence avec ses mains. "Cela n'était pas du tout mis en scène, cela c'est déroulé sous mes yeux et j'ai simplement capturé l'instant."

Discussion entre un policier réserviste et une personne détenue avant son départ pour la maison d’arrêt de Grenoble-Varces, parking de la zone Police, palais de justice de Grenoble © Radio France - Nicolas Pianfetti

Nicolas Pianfetti ne s'était pourtant jamais intéressé au monde judiciaire. "Je ne connaissais pas du tout, mais du coup je suis arrivé sans idées préconçues et à l'écoute des gens à différents niveaux." Cette opportunité s'est présenté à lui à la suite d'une rencontre avec Jean-François Beynel, président de la cour d'appel de Grenoble. "Il m'a donné une carte blanche totale pour photographier le Palais de Justice. Le plus difficile a donc été de choisir la façon dont j'allais le traiter." Il a alors choisi de présenter plusieurs séries de photographies, dont "une qui évoque ces individus qui rencontrent la justice et que l'on rencontre quand on a affaire à la justice."

"Des moments existent où les codes s'estompent" expos photos à voir jusqu'en juin 2019 au palais de justice de Grenoble. Extraits à retrouver en cliquant ici.