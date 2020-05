La médiathèque intercommunale Creuse Grand Sud met en place un drive pour emprunter et rendre des livres et des documents à partir de mardi 12 mai.

Drives à la médiathèque de Creuse Grand Sud et Creuse Confluence

La médiathèque propose d'emprunter des documents et des livres à Felletin et Aubusson

Chacun s'organise à sa façon pour le déconfinement. Les médiathèques de Creuse Grand Sud et Creuse Confluence proposent à leurs usagers un drive pour emprunter ou rendre des livres sur les sites de Felletin et Aubusson et à Chambon-sur-Voueize.

Catalogue en ligne pour la médiathèque Creuse Grand Sud

Il suffit de consulter le catalogue en ligne pour choisir votre document, vérifier qu'il se trouve bien dans la bibliothèque de votre choix et qu'il est disponible puis le réserver. Il existe même un mode d'emploi pour le catalogue.

Vous pouvez également contacter la médiathèque par mail : mediatheque@creuse-grand-sud.fr ou par téléphone à partir du 12 mai du mardi au samedi de 10h à 12h au 05.55.66.55.22 (Felletin) ou au 05.55.66.61.23 (Aubusson)

Conditions pour récupérer et rendre ses documents

Pour retirer ou remettre vos documents, un rendez-vous sera fixé du mardi au vendredi de 14h à 18H30 et le samedi de 14h à 17h. Une seule personne peut se rendre à la médiathèque à la fois et le port du masque est fortement recommandé.

Les retraits se feront dans le hall de la médiathèque à Felletin et dans le hall du Centre Jean Lurçat à Aubusson. Il suffira de récupérer vos commandes posées sur une table et enregistrées au préalable sur vos cartes d'adhérents. Des agents de la médiathèque seront là pour vous accueillir.

Les retours se font dans les trappes de retour. A Felletin, rue Feydeau, sur la gauche de la médiathèque. A Aubusson, dans la boîte installée dans le hall du centre Jean Lurçat.

L'équipe précise aussi qu'il n'y aura aucun accès aux ordinateurs, que la presse ne pourra pas être consultée et les photocopies ne seront pas autorisées.

Mais en compensation : vous pourrez emprunter le nombre de documents que vous souhaitez et il n'y a pas non plus de date limite pour les rapporter !

Drive à la médiathèque de Creuse Confluence à Chambon

Le drive est mis en place à partir du 13 mai à la médiathèque Creuse Confluence. Vous pourrez récupérer vos documents les mercredis de 16h à 18h et les vendredis de 16h à 19h.