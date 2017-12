Douai, France

Le premier album des Drôles de petites bêtes est paru en 1995. Soixante-deux autres suivront : les jeunes lecteurs sont conquis. Chaque livre est consacré à une bestiole du jardin, d'abord des insectes, puis de petits animaux. Derrière les très attachants et désormais cultes personnages, il y a un auteur et dessinateur nordiste.

Antoon Krings, inspiré par le jardin de ses parents

Antoon Krings, né en 1962 à Fourmies (Nord), a passé toute son enfance à Douai, avant de partir à Paris à l'âge de 18 ans pour intégrer une école d'art graphique. Son père travaillait dans le textile. Il doit l'orthographe si particulière de son prénom à ses origines belges.

"Cet univers des Drôles de petites bêtes, explique Antoon Krings, je l'ai construit en m'inspirant un peu de ces souvenirs d'enfance et notamment _ces jardins qui étaient des terrains de jeu formidables, des terres d'aventure et d'exploration_, de chasse au trésor. Evidemment, tous les petits animaux qui peuplaient ce jardin m'ont inspiré pour en faire des personnages, des caractères."

C'est une introspection dans mes souvenirs d'enfance les plus profonds. Je suis très attaché au nord, ce sont mes racines et c'est toujours important." - Antoon Krings

Le succès ne se dément pas. Environ vingt millions d'exemplaires ont été vendus en France et quelques autres millions encore à l'étranger, car les albums ont été traduits dans une vingtaine de langues.

Après cinq ans de travail, un film au cinéma

Le film d'animation, en salle depuis le 13 décembre est destiné autant aux plus petits qu'aux nostalgiques. Il a nécessité cinq années de travail, de l'écriture du scénario à la réalisation. Le long-métrage a été financé par les producteurs du Petit Prince. "J'ai toujours rêvé d'adapter ce rêve de papier au cinéma. C'est vraiment magique de voir soudain s'animer ce petit monde. C'est le fruit d'un travail énorme", reconnaît Antoon Krings.

Depuis la parution du premier album il y a 22 ans, les lecteurs sont parfois devenus parents et font à leur tour découvrir ces petites bêtes à leurs enfants. "Ça me touche toujours de rencontrer en effet mes premiers lecteurs qui ont grandi et qui me disent avoir gardé précieusement ces livres avec eux. J'ai l'impression d'avoir réussi quelque chose, enfin", explique l'auteur auréolé de succès.

Il y a donc les livres d'Antoon Krings, le film, mais aussi la médiathèque ! Celle de Fourmies inaugurée l'année dernière porte fièrement son nom.