Drôme-Ardèche : des illuminations grandioses pour partager la magie de Noël

A Saint-Michel-sur-Savasse, au Nord de Romans, un Père Noël chantant "Vive le vent" nous accueille dans le jardin de Jean-Noël et Jeanne Bourguignon, vêtus de leur pull de Noël : "certains nous disent que c'est kitsch, mais ce n'est pas grave, qu'est-ce que c'est bon! On est à fond dans le thème!"

Jean-Noël et Jeanne, en pulls de Noël, devant leurs crèches Noël à Saint-Michel-sur-Savasse dans la Drôme © Radio France - Nathalie Rodrigues

Des guirlandes lumineuses, un Père Noël et un bonhomme de neige gonflables géants , des rennes, des ours polaires partout dans le jardin, et dans la maison, des crèches traditionnelles ou animées : "on s'amuse! Vous mettez deux grands enfants ensemble et voilà! Il ne faut pas nous laisser dans un magasin de décorations, on revient, la remorque déborde. Mais après, c'est l'émerveillement! Pour nous c'est magique, et de voir le regard des gens quand ils viennent...on a tout gagné!"

Les illuminations de Noël dans le jardin de Jean-Noël et Jeanne à Saint-Michel-sur-Savasse dans la Drôme © Radio France - Nathalie Rodrigues

La famille a allumé ses décorations une semaine plus tôt que d'ordinaire : ils avaient trop hâte, en avaient trop besoin dans cette année pas drôle.

A Guilherand-Granges en Ardèche, Patrick et Anne-Marie illuminent leur jardin depuis 25 ans : "au départ, nous avions deux guirlandes, on a démarré petit et au fil des années, on s'est agrandi. On a de plus en plus de visiteurs. Certains attendent ça chaque année. Ceux qui habitent à côté, ils voient par leurs fenêtres quand on éclaire le traîneau notamment sur le toit de la maison, ils se disent "c'est bon, le voisin a attaqué, on peut aller voir!" C'est notre plaisir, et on en profite pour faire plaisir aux autres. C'est le partage."

Les illuminations de Noël dans le jardin de Patrick et Anne-Marie à Guilherand-Granges en Ardèche © Radio France - Nathalie Rodrigues

Cette année, ces illuminations sont particulièrement importantes soulignent Patrick et Anne-Marie : "ce n'est pas une belle année. Donc ça met un peu de gaieté, de joie, et on oublie un peu le contexte." Le couple a même joué avec l'actualité en mettant des masques aux ours en peluche du décor.

Les ours en peluche masqués dans le décor de Noël créé par Patrick et Anne-Marie dans leur jardin de Guilherand-Granges en Ardèche © Radio France - Nathalie Rodrigues

Ils ont aussi construit tout un village animé et invitent les visiteurs à le voir dans leur véranda.