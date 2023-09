Drôme Ardèche : notre sélection de visites inédites pour les journées européennes du patrimoine

Comme chaque année, les journées européennes du patrimoine sont l'occasion de faire des visites assez inédites. Nous vous avons sélectionné quelques opérations originales en Drôme et en Ardèche.

Des portraits d'habitants d'Ajoux en Ardèche exposés

À Ajoux en Ardèche, on a respecté le thème « patrimoine vivant » en proposant une exposition autour des habitants du village. Soixante-quinze portraits en noir et blanc vont être exposés durant tout le weekend à l'église d'Ajoux. 75 habitants ont accepté d'être photographiés par Louis Bellian, lui aussi Ajouxois.

Des enfants âgés de quelques mois, des parents, des séniors... 75 portraits à découvrir dans l'église d'Ajoux. - Ajoux visages de caractère

Le portrait de Jaqueline, une habitante d'Ajoux. - Visages de caractère

Frederic Vergier et sa femme, habitants du village d'Ajoux ont eu l'idée de cette exposition nommée "Visages de Caractère". Pour Fréderic c'était aussi une façon de réunir Ajouxois : "il y a des gens qui habitent ici depuis 40 ans et qui disent bonjour par politesse, mais finalement ils ne se connaissent pas vraiment. Là, c'était l'occasion de créer un beau collectif". Une belle façon de laisser une trace du patrimoine humain dans la commune. L'exposition est à découvrir de ce samedi à dimanche à l'église d'Ajoux.

Une taillanderie va reprendre vie à Livron-sur-Drôme

Ce samedi, il est aussi possible de vous plonger dans l'un des plus vieux métier du monde, celui de taillandiers. De 14 h à 18h30, la taillanderie de Dinetard a été remise en état depuis un an va reprendre vie ! Inaugurée, il y a moins d'un an, le toit a été refait. Le bruit des marteaux tapant sur l’enclume va résonner. Il y aura aussi des visites accompagnées , le rendez-vous est donné au 1450 route de la Voulte à Livron-sur-Drôme.

La taillanderie de Dinetard a été remise en état. Le public va pouvoir y entrer pour la première fois. - Google Map

Visiter l’hôtel de la préfecture de l'Ardèche

Le public va pouvoir découvrir l’hôtel de la préfecture de l'Ardèche à Privas, une belle bâtisse construite dans les années 1740-1746. Ce samedi 16 septembre, il y aura plusieurs visites d’une heure. Attention, l 'inscription est obligatoire pour pouvoir faire la visite.