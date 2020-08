Drôme - Ardèche : un casting d'enfants pour tourner dans un téléfilm pour France 2

Le téléfilm est un thriller adapté du roman de Patricia Mac Donald "La fille dans les bois". Il faut quatre enfants, un garçon et trois filles, entre 9 et 16 ans. Et ce n'est pas pour faire de la figuration.

Le garçon de 9/10 ans, brun, ne doit pas être timide parce que c'est lui qui mène un peu l'enquête. L'équipe recherche aussi une ado de 15/16 ans, pas farouche non plus : dans une scène, elle sera dans une voiture, à faire semblant de fumer. Et puis il y a deux rôles de filles de 12 ans, dont l'une doit être rousse. Elles sont copines, sympas, dans l'histoire. Laura Caselli, directrice de casting, n'a pas voulu faire appel à des enfants acteurs professionnels : "on a une vrai volonté de faire tourner les enfants de la région, pour faire profiter les habitants des endroits dans lesquels on tourne. On a parfois de très bonnes surprises : des enfants sont très bons, même sans expérience."

Un tournage à l'automne, pas de localisation précise pour l'instant

Le téléfilm se tournera entre le 12 octobre et le 9 novembre mais il y a urgence à trouver les jeunes acteurs maintenant explique Laura Caselli : "le travail des enfants est très réglementé en France. On doit déposer des dossiers bien en amont à une commission qui nous donne l'autorisation de faire tourner les enfants."

L'équipe ne sait pas encore précisément où elle va tourner en Drôme Ardèche. Le casting n'est donc pas limité à une zone en particulier, mais ouvert largement aux enfants des deux départements. Pour postuler, il faut écrire à l'adresse mail : fboiscasting@gmail.com , avec photos récentes, courte vidéo de présentation, coordonnées postales et téléphoniques.