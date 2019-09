Drôme : fin de tournage pour Audrey Dana à La Chapelle-en-Vercors

La Chapelle-en-Vercors, France

Clap de fin pour le tournage du film d'Audrey Dana dans le Vercors drômois. La réalisatrice et son équipe ont passé un mois, du 19 août au 13 septembre, près de la Chapelle-en-Vercors pour filmer "Hommes au bord de la crise de nerfs". L'histoire de sept hommes venus se ressourcer en montagne, incarnés entre autres par Thierry Lhermitte, François-Xavier Demaison et Ramzy Bedia.

Impossible d'approcher les acteurs pendant le tournage (consigne de la production qui veillait au grain) mais d'après les photos postées par l'équipe sur Instagram, le lieu et ses atouts ont été particulièrement appréciés.

Un tournage implanté au fond de la combe

La plupart des habitants de La Chapelle ont vu le tournage de loin. Ça se passait au fond de la combe de l'Oscence, sur un bout de champ aménagé. Une parcelle mise à disposition par Thomas et Alexandra, deux exploitants qui ont vécu le tournage d'un peu plus près. "On voyait les acteurs et l'équipe passer devant chez nous le matin. On se disait bonjour, ils nous posaient des questions sur la région. Il a fallu qu'on déplace nos brebis pour ne pas les faire paître dans le champ de la caméra mais c'était très sympa !", déclare Alexandra.

Une expérience qui n'a pas enchanté tout le monde. Odile, qui a une ferme juste à côté du lieu de tournage, a été régulièrement mise à contribution par l'équipe technique. "Il fallait leur trouver des planches et de la tôle pourries pour construire une cabane, des poules pour tourner une séquence. On a même failli devoir tuer un coq mais la scène a été coupée au dernier moment. On a été beaucoup sollicités dans l'ombre, mais ça ne se verra pas au montage", conclut-elle, non sans un sourire.