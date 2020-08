Drôme : fréquentation des piscines en baisse malgré les fortes chaleurs

La Drôme et l'Ardèche restent en vigilance jaune canicule, mais on tourne autour des 35 degrés l'après-midi ces jours-ci. Un été classique, les centres aquatiques et piscines auraient fait le plein. Cette année, avec le coronavirus, la fréquentation est moitié moins importante.

Ce n'est pas la ruée vers les piscines. A Romans et Bourg-lès-Valence, les établissements ont vu leur fréquentation baisser de 50% environ en juillet. Les fortes chaleurs ont un peu boosté les entrées le week-end passé, mais rien à voir avec un été classique.

Même constat à l'espace aquatique Linaë à Tain-l'Hermitage : l'établissement enregistre 400 entrées par jour quand le thermomètre grimpe. Un été normal, cela aurait été deux fois plus. Le port du masque obligatoire jusqu'en sortie de vestiaire, le contexte coronavirus pèsent explique Sophie Flubacker, la directrice : "les gens ont des réticences, et puis nous sommes un lieu de loisirs, et avec ces contraintes, les gens préfèrent aller dans un lieu de baignade en plein air." Trois des vingt-deux salariés du centre ont encore des heures de chômage partiel.

Des jauges à respecter dans certains établissements

Des centres aquatiques ont imposé des jauges. 150 baigneurs maximum en même temps au centre Aloha à Montélimar. "On atteint tout le temps la jauge" explique Stéphane Froux, le responsable adjoint, "après, on fait tourner et les gens attendent un quart d'heure grand maximum avant de rentrer. 150 personnes pour Montélimar, ce n'est pas énorme. D'habitude, avec les fortes chaleurs, on fait 600 à 700 entrées et 400 entrées par jour en moyenne sur l'été." Le centre a embauché 3 maître-nageurs en moins, parce que les bassins intérieurs sont fermés, mais pour le reste, l'effectif est le même, parce que le protocole sanitaire est très exigeant pour le nettoyage.

A Nyons, le parc Nyonsoléïado a une jauge de 800 baigneurs, et ne l'a atteint que ces derniers jours avec les fortes chaleurs. "Je ne pense pas que les gens n'aient pas envie de venir" explique Yoann Martinez, le responsable, "je pense plutôt qu'ils ne font pas la route parce qu'ils ont peur qu'on ait atteint la jauge avant qu'ils n'arrivent." Sur une journée classique, un été classique, le parc faisait environ 1500 entrées par jour. Forcément, les recettes seront moins importantes pour la collectivité cette année : "on est toujours en déficit : une piscine publique est rarement rentable, c'est un service. Cette année, on sera encore plus en déficit, on le savait, mais on a fait le choix d'ouvrir, pour ceux qui ne partent pas en vacances, et pour garder un lieu convivial et rafraîchissant en été." Le centre aquatique de Nyons a embauché cinq personnes supplémentaires pour le nettoyage et la surveillance.