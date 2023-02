Drôme : fréquentation stable, "inespérée" pour les stations

À la fin des vacances pour la zone A (académies de Grenoble et Lyon notamment), les stations de ski de la Drôme sont plutôt satisfaites de la fréquentation, même s'il n'a neigé qu' une seule fois cette année , mi-janvier. "C'était inespéré", reconnait Cédric Fermond, directeur des stations de la Drôme, "on a réussi à bien travailler, on est sur des fréquentations qui sont sur la moyenne des dix dernières années". Sur les quinze jours, les stations ont vendu 2200 forfaits chaque jour en moyenne.

ⓘ Publicité

Le travail des dameurs et les nouvelles techniques pour retenir la neige ont permis, notamment au col de Rousset, d'attirer du monde. Même chose à Font d'Urle où le village vacances était plein cette deuxième semaine. En revanche, le restaurant a vu sa fréquentation baisser depuis mercredi, avec les températures et la fonte des neiges, les pistes bleues et rouge ont fermé. "Ça risque d'être compliqué pour la suite, on a commencé à avoir des appels pour annulation au village vacances parce que nos assurances remboursent en cas de manque de neige", dit Jean-Philippe Gamblin directeur du restaurant et du village vacances Cap Vercors.

Les commerçants espèrent de la neige en milieu de semaine. Ils regrettent toujours la décision du département de ne pas installer de canons à neige dans le Vercors. Le directeur, Cédric Fermond, tempère en expliquant que les stations de la Drôme "conservent leur vocation de station d'apprentissage du ski, on ne constate pas d'évolution de la clientèle".