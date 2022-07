Drôme : l'édition 2022 du festival du château de Freycinet est annulée

"C'est une immense déception", écrivent dans un communiqué les organisateurs du festival du château de Freycinet. Les six soirées de concerts de l'édition 2022 sont annulées et n'auront donc pas lieu entre le 21 et le 30 juillet. Plus de 2 500 spectateurs étaient attendus chaque soir pour les représentations de Véronique Sanson, Bénabar, Grands Corps Malade, Ibrahim Maalouf, Tryo et Camille & Julie Bertholet. Les organisateurs assurent que tous les billets seront remboursés.

Cette annulation est liée à un différend entre la mairie de Saulce-sur-Rhône et les organisateurs du festival. La municipalité refuse la création d'un nouvel accès sur les lieux, ce qui ne permet pas d'assurer la sécurité du festival.