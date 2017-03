Drôme : la Fnac de Crest s'agrandit et recrute cinq salariés

La Fnac de Crest a déménagé. L'enseigne rouvre ce jeudi juste à côté de Bricomarché, en direction d'Aouste-sur-Sye. Près de 700 m2 de livres, de CD, de DVD, d'ordinateurs ou encore de téléphones. Le magasin est plus grand et plus moderne. L'enseigne a aussi embauché cinq salariés de plus.

Le Fnac de Crest rouvre ce jeudi. Un nouveau magasin plus grand et plus moderne, à quelques centaines de mètres de son ancien emplacement. Les 400 m2 de la galerie commerciale Intermarché étaient devenus trop étroits. Désormais, le magasin fait près de 700 m2 avec un intérieur qui ressemble à une vraie Fnac.

Il a fallu trois semaines aux employés pour tout déménager. © Radio France - Tommy Cattaneo.

L'enseigne a embauché cinq nouveaux salariés pour le changement de magasin. Ils sont désormais douze à travailler à la Fnac de Crest. "Maintenant on est vraiment sur concept Fnac", confie Laurent Fillon, le patron du magasin. "Depuis l'ouverture à Crest il y a deux ans, la demande a explosé donc il était nécessaire de pouvoir accueillir le public dans de bonnes conditions."

Le nouveau magasin de Crest propose autant de reférences que le magasin de Valence selon la direction. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Il y a deux magasins Fnac dans la Drôme : Valence et Crest. Le directeur le reconnait, c'était risqué de venir s'implanter ici. Mais ça a fonctionné. "On a attiré les gens de Crest mais aussi ceux d'un rayon de 30 km autour, on a même des gens qui viennent de Die", explique Laurent Fillon.

Le chiffre d'affaire dégagé par l'ancien magasin était de deux millions d'euros en 2016.