Drôme : la station de Font d'Urle rouvre ce weekend

Le ski de piste est de retour dans les stations de la Drôme ce weekend du 11 et 12 décembre. Le domaine alpin de la station de Font d'Urle rouvre, ainsi que les pistes de ski de fond du Grand Echaillon.

La neige fait des heureux. Après le ski nordique, les Stations de la Drôme annonce la réouverture ce weekend du 11 et 12 décembre de la station de Font d'Urle, "avec 100% de son domaine alpin et avec 1 mètre de neige" complète un communiqué.

Pour rappel, le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux remontées mécaniques. "On va demander le pass sanitaire en caisse, et il y aura également un contrôle aléatoire qui se fera sur les remontées mécaniques" précise Nicolas Betton, chargé de promotion et de commercialisation pour les Stations de la Drôme.

Rouvrent également ce weekend les pistes de ski de fond et les itinéraires raquettes de la station du Grand Echaillon, comme à Herbouilly. L'ouverture des autres stations reste programmée le 18 décembre.