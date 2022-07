Drôme : le Jumping de Valence est confirmé

Le Jumping de Valence aura bien lieu cet été 2022 au haras des grillons à Ratières dans le Nord Drôme. La compétition de saut d'obstacles a été retirée durant plusieurs semaines du calendrier officiel de la fédération internationale d'équitation en raison de problèmes liés au paiement de certains cavaliers lors du Jumping de décembre dernier. Problèmes résolus et réintégration au calendrier officiel.

Concours 1, 2 et 3 étoiles

Comme chaque été, la compétition se déroule en deux temps : du 18 au 21 août (CSI 2 et 1*) et du 25 au 28 août (CSI 3, 2 et 1*). Pas de concours 4 étoiles cette année dans la Drôme en raison de la proximité de dates avec le championnat du monde de la discipline prévu au Danemark du 6 au 14 août. Créée par Sadri Fegaier, patron d'Indexia Group, ex-SFAM, la compétition rebaptisée Hubside Jumping se décline aussi en hiver (CSI 3* du 24 au 27 novembre et du 1er au 4 décembre).

Ce rendez-vous estival au haras des Grillons attire chaque fin d'été environ 30.000 personnes à Ratières.