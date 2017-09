Drôme : le tournage du film sur le facteur cheval a débuté à Mirmande

Annoncé il y a plus d'un an et demi, le tournage du film sur le Facteur Cheval a enfin démarré dans la Drôme. Et c’est à Mirmande et non pas Hauterives ( là où se trouve le Palais Idéal ) que les premières scènes sont tournées. Pour l’occasion le village a changé d’époque.

Une soixantaine de personnes ont investi la commune de Mirmande pour le tournage du film sur la vie du Facteur Cheval. La commune a été choisie pour son côté village authentique. Le film est censé se passer dans les années 1880/ 1900. Pour les besoins du décor, les places de Mirmande ont été un peu transformées. De la terre étalée sur le goudron de la place du village, le monument aux morts inexistant en 1879 transformé en fontaine. Mais aussi des charrettes, vieilles voitures et costumes d'époque pour être dans l’ambiance.

Acteurs, réalisateur ne souhaitent pas d'interview pour le moment, encore trop tôt. Mais on connait tout de même l’affiche. Dans le rôle principal Jacques Gamblin, Laetitia Casta joue son épouse, et derrière la caméra : le réalisateur Nils Tavernier. C’est lui qui a eu l’envie de raconter 30 années de la vie du Facteur Cheval et la construction de son Palais. Le tournage va se poursuivre jusqu'au 11 octobre, entre Mirmande, Hauterives et la région PACA. Il n’y a pas encore de date annoncée pour la sortie en salle.