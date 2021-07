Drôme : les vacanciers profitent des beaux jours, malgré la menace du variant Delta

Les vacanciers de juillet se sont installés sur les rives de la Drôme, à Mirabel-et-Blacons, ce dimanche 11 juillet. "Il fait beau, pas encore la canicule, pas d'orage : l'idéal. Ca fait beaucoup de bien ! Après une année comme on a vécu, tout ce qui nous semblait naturel nous semble être un cadeau maintenant", déclare Angélique, venue se baigner avec ses petites filles.

Après une année scolaire marquée par la crise sanitaire, tout le monde est bien décidé à profiter de ces vacances tant attendues : "C'est une année particulière et c'est sûr que cette période estivale où on se pose enfin en famille est très agréable. On profite même encore plus que d'habitude", déclare Dominique, qui reçoit ses enfants et petits-enfants. Colette, sa fille, venue de Nice, abonde : "On se retrouve en famille, on ne pouvait pas avant, alors on est contents ! On profite de la campagne et de la baignade, l'eau est fraîche mais comme il fait chaud c'est agréable de se baigner dans la Drôme !"

Tiago vient de loin pour se baigner dans la Drôme : "Je viens du Brésil, mon épouse est française, alors on profite, ça fait du bien de venir voir la famille ! Et puis c'est magnifique, on n'a pas de rivière comme ça au Brésil, où un peut nager ! ."

"Je n'écouterai pas l'allocution"

Malheureusement, la menace du Covid pèse toujours sur les vacances, avec une hausse des contaminations liée au variant Delta. Emmanuel Macron s'adressera aux Français lundi 12 juillet à 20 heures. La nouvelle ne semble pas gâcher l'ambiance : "Je ne l'écouterai pas, il y a des choses que j'évite, ce n'est pas bon pour ma santé !" rit Dominique. "Ca ne m'inquiète pas plus que ça, on n'est pas obligés de reconfiner, on est en plein été, on est dehors alors ça va", déclare Delphine, venue pique-niquer en famille au bord de l'eau.

Pour Sully, l'omniprésence du Covid est plus difficile à supporter : "On est fatigués de ça, on ne peut même pas voyager ! Je devais aller voir ma mère à la Réunion, je ne peux même pas y aller ! Je suis en colère", s'emporte-t-il.

Cécile, qui habite à une demi-heure de route de Mirabel-et-Blacons reste zen : "Nous on est privilégiés parce qu'on vit ici, après tout dépendra des mesures, mais déjà je profite et on verra ensuite ce qui se passe, l'état d'esprit, c'est carpe diem !" sourit-elle.