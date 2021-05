Drôme : reprise des fêtes nocturnes avec "Fracasse" tout l'été

Le Capitaine Fracasse sera à Grignan tout l’été 2021 ! Les Fêtes Nocturnes vont se tenir avec la pièce qui était initialement prévue pour l’été 2020. Une adaptation du roman de Théophile Gautier intitulée "Fracasse" qui sera mise en scène par Jean-Christophe Hembert. Le grand public le connait surtout pour son rôle de Karadoc dans la série télé Kaamelott, mais il est aussi depuis toujours un homme de théâtre, il notamment travaillé comme assistant de Roger Planchon.

Pas de hasard si Jean-Christophe Hembert a souhaité jouer sa pièce à Grignan. Il connaît le château depuis son enfance et venait voir les fêtes nocturnes il y a prés de 30 ans lorsqu'il était en vacances à Taulignan (Drôme). "Je trouvais que c'était le cadre parfait pour raconter cette histoire là" précise Jean-Christophe Hembert.

un spectacle généreux, familial et épique

Jouer cette adaptation lors des nocturnes de Grignan est aussi une façon pour le metteur en scène de mieux faire connaitre l’histoire de cet homme qui plonge dans le théâtre : "Capitaine Fracasse, dont tout le monde connaît le nom mais peu de gens connaissent l'histoire, est un est un matériau formidable pour faire un spectacle généreux, familial, épique et en même temps extrêmement exigeant parce qu'il y a une qualité d'écriture et un niveau d'écriture extrêmement fort chez Théophile Gautier" assure Jean-Christophe Hembert.

C'est donc l'histoire "d'un noble qui était en train de dépérir dans son château, c'est le dernier de sa lignée et il va faire un saut dans le vide gigantesque en rejoignant une troupe de théâtre itinérante et qui, au cours de son parcours, va rencontrer le théâtre, va rencontrer la langue et va rencontrer la poésie. Ce spectacle de deux heures avec des combats et des romances, des coups de théâtre devrait intéresser les enfants dès l'âge de 9 ou 10 ans mais aussi les ados et bien sur les adultes.

La pièce "Fracasse" de Jean-Christophe Hembert réunit sur scène 11 comédiens et comédiennes. - Simon Gosselin

Fracasse : un super héros comme Spiderman

Jean-Christophe Hembert ose même la comparaison : "on va assister à la naissance d'un super héros. Le super héros de la langue française. Le Capitaine Fracasse c'est un acteur qui se masque. On est dans Spiderman et Iron Man! Avec cette pièce je trouvais bien de dire on a on a un super héros français venez le voir, en plus son arme, c'est la langue française qui est quelque chose de pas du tout désuet, qui est quelque chose d'extrêmement moderne, qui est extrêmement riche et d'un pouvoir illimité."

Bien sur il faut oublier les images du film de cape et d’épée avec Jean Marais, que l'on a tous en tête, mais le metteur en scène prévient : "ça va quand même être extrêmement visuel. Ce sera un grand spectacle dans la tradition de Grignan". Sur scène il y aura onze acteurs pendant deux heures, avec des costumes façon 17 ème siècle revisité.

Dans le rôle principal du Capitaine Fracasse, un autre acteur de kaamelott : Thomas Cousseau. Il joue Lancelot dans la série télévisée, mais il est lui aussi d'abord un homme de théâtre, passé par la Comédie Française.

Pour l'instant pas de calendrier précis pour ces nocturnes 2021, il faut encore attendre des précisions sur les jauges de public possible chaque soir. Mais la billetterie devrait être en ligne à la fin du mois de mai.