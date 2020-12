Drôme : vous pouvez visiter le château de Grignan en direct de votre canapé ce mardi soir

S'évader et voyager dans le temps, depuis son salon : voilà ce que propose le château de Grignan, en partenariat avec SoChateaux. Contraint à la fermeture à cause de la pandémie, le site met en place une déambulation virtuelle, ce mardi soir à 19h. La visite est gratuite, il faut s'inscrire en cliquant ici. Plus de 300 personnes ont déjà prévu d'y participer.

"Le château est confiné mais il faut continuer de le faire vivre ! Cette visite, c'est une manière de ne pas l'oublier et de rêver un peu", raconte Marie David, responsable de la communication au château de Grignan. Les internautes vont découvrir en vidéo différentes pièces du château, pendant 45 minutes. Les images ont été tournées en amont, car une captation en live aurait posé quelques soucis techniques. Cette visite sera commentée en direct par les guides Renée Delatour et Fabienne Calvet.

"Pour nous, c'est une grande première, confie Renée Delatour, ce sera totalement différent d'une visite classique : il n'y aura pas la même atmosphère, le même contact avec le public... Mais c'est un défi que je relève avec grand plaisir !"

A l'issue de la visite, les internautes pourront poser des questions en direct aux médiatrices. Selon Renée Delatour, cette initiative aurait beaucoup amusé Madame de Sévigné, une marquise moderne, qui raffolait des nouvelles expériences.