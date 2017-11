Du 7ème art à une affaire complexe… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Du long métrage, du très court, de l’humour, une pipe et des dadas ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Festival du film de Sarlat

Dernier jour de ce festival, samedi. A 10h, Romain Bondonneau présente son film « Souviens-toi de ton futur ». A 14h, projection du film « Belle et Sébastien 3 », suivi d’une rencontre avec Clovis Cornillac. A 19h, venez assister à la Cérémonie de clôture et connaître les Prix du Festival ! La soirée continuera avec la projection de « Stars 80 » en présence de Thomas Langmann et de Richard Anconina. France Bleu Périgord vous donne rendez-vous en direct de Sarlat de 16h à 19h ce samedi, avec Hugo Laroche, Benjamin Fontaine et Christian Dutreuil.

Festival du Court Court métrage de Mensignac, samedi

Alors que la 26ème édition du Festival du film de Sarlat se déroule jusqu’à samedi, on sait se montrer considérablement plus court, à Mensignac… En France, selon les textes en vigueur du Centre national du cinéma et de l'image animée que je peux vous produire si vous insistez (merci de ne pas insister), la durée d'un long métrage est supérieure à une heure, plus exactement à 58 minutes et 29 secondes, c'est-à-dire l'équivalent d'une bobine de film de 35 mm standard de 1 600 mètres. Mais je suis un poil trop technique ; allons au plus court… Un court métrage est un film d'une durée inférieure à une heure. Un court court métrage, enfin, c’est un film d’une minute 30, générique compris ! (C’est dire si l’on a tout intérêt de faire vite, avec le générique ; contrairement aux médicaments où il convient de faire attention)… Pour faire plus court également, à Mensignac, la cérémonie d’ouverture et la cérémonie de fermeture de ce Festival du Court Court métrage se tiendront le même jour : samedi. Des films d’action, des documentaires, des fictions, des remakes ; tout est possible dans le thème choisi par les participants, qui ont pu utiliser caméra, tablette ou téléphone pour réaliser leur œuvre. Rendez-vous pour cette 2ème édition à la salle des fêtes de Mensignac à partir de 18h ; l’entrée est libre.

L’humoriste Thierry Marquet présente son spectacle « Saignant mais juste à point » à Saint-Crépin-et-Carlucet, samedi

L’Amicale Laïque de cette commune du Périgord Noir, à 10 minutes de Sarlat, est heureuse de faire venir ce pince-sans-rire, qui a assuré les premières parties de Jeff Panacloc, Michel Boujenah ou encore… Les Chevaliers du Fiel ! Thierry Marquet en quelques chiffres : 17 prix du public, 98.253 kilomètres parcourus, 4 prix du jury et quelques 32.718 spectateurs… avant Saint-Crépin-et-Carlucet. Ancien participant à l’émission télé « On ne demande qu’à en rire », il traite de l’actualité et des phénomènes de société de façon grinçante et corrosive. Cela va du covoiturage à la cigarette électronique, de l’actualité à Patrick Bruel en passant par le mentalisme. Dans « Saignant mais juste à point », sa belle répartie et son dynamisme débordant vous feront passer un excellent moment. J’ajoute enfin que si vous êtes une femme, vous courez le risque de vous retrouver sur scène pour coanimer un sketch… Thierry se fait reMARQUET samedi, 21h, à Saint-Crépin-et-Carlucet ; l’entrée est à 15 euros.

L’Affaire Brassens est en concert samedi à Carlux

S’il est un poète de la chanson française dont la moustache nous rappelle de nombreux souvenirs, c’est bien Georges Brassens. Prêts à en faire toute une affaire, un groupe de quatre musiciens, amoureux de sa musique, décident de lui rendre hommage. Patrick Descamps, Patrick Salinié, Jean Bonnefon et Jacques Gandon sont accusés de divulguer les chansons subversives de leur fumeur de pipe préféré. Préparez-vous à vivre une aventure musicale dépassant le cadre du concert-hommage, l’épopée étant rythmée à coup de chants scénarisés. A la fin de cette incroyable et dansante audience d’une heure trente, le public seul pourra juger si les quatre prévenus sont coupables ou doivent être relaxés. L’Affaire Brassens vous attend à la salle des fêtes de Carlux samedi à 21h ; l’entrée est à 15 euros.

Concours complet d’équitation à Saint-Jory-de-Chalais, dimanche

Ce dimanche, le stade équestre de Saint-Jory-de-Chalais accueille le dernier Concours Complet d’Équitation de l'année organisé par l'association « Cheval Nature en Périgord Vert ». Environ 80 cavaliers seront présents à partir de 8h pour les épreuves de dressage, qui se prolongeront par le saut d'obstacles, puis avec le cross en début d’après-midi. Comme d'habitude, spectateurs et promeneurs sont bienvenus. L'entrée est gratuite et il est possible de se restaurer sur place.