Du Bruit dans le Ciel, BD-phare de la rentrée littéraire, évoque l'histoire récente de Châteauroux

C'est un des ouvrages remarqués de la rentrée littéraire en bande-dessinée. Du bruit dans le ciel a attiré l'attention de nombreux critiques depuis sa sortie fin août. Ce récit en partie autobiographique de David Prudhomme retrace à la fois les souvenirs d'enfance, d'adolescence de son auteur, la vie de son quartier de Grangeroux (Déols) et les mutations autour de ce quartier qui ont marqué l'histoire de l'agglomération castelroussine.

Intime et géopolitique

Une histoire faite d'arrivées et de départs, plus ou moins rapides, américains... armée française... chinois... sur la zone de la Martinerie et d'Ozans, à l'image de ces avions faisant du "touch and go" sur l'aéroport de Châteauroux-Déols et qui servent de fil rouge à ce récit.

Un récit qui pourrait être un peu amer mais qui est finalement doux, tendre quoiqu'un peu mélancolique "C'est la vie. La vie paisible, du quotidien simple. S'occuper du jardin, s'occuper des animaux. Et puis voir tout voir. Tout ça qui tourne. Tous ces éléments qui tournent autour de la maison. Ces éléments qui sont liés à la géopolitique mondiale, quand même." commente son auteur David Prudhomme.

Pour cela Grangeroux, est idéalement placé : aux abords de cette grande base de la Martinerie et à quelques encablures de l'aéroport. Deux grands équipements marqués par le tournis des aéronefs et les grands mouvements de dizaines de milliers d'hommes et quelques femmes. Pourtant le petit hameau semble, lui, sur un autre temps avec sa petite communauté dont certaines personnages hauts en couleur. "notamment une personne qui s'appelait Roland Lépine et qui m'a beaucoup inspiré. J'ai fait un autre album, d'ailleurs, qui s'appelle L'Oisiveraie, qui était consacrée plus précisément à ce personnage".

Mais comment expliquer le succès de ce livre auprès de ceux qui n'ont jamais mis les pieds à Châteauroux ? "Je pense qu'il y a des éléments qui sont qui sont communs à nous tous, grandir dans une maison qui est celle des parents. Et puis, on s'en va et on y revient. Donc, il y a aussi ces éléments intimes, des petites choses très simples. Il y a cette espèce d'intimité qu'on peut partager facilement."

Pratique :

Dédicace : Chez Librairix, de la librairie BD de Châteauroux, ce jeudi 30 septembre jusqu'à 19h.

Exposition : Du Bruit dans le Ciel, 44 planches originales exposés dans la galerie-boutique "Le Cadre d'Olivier" 4 rue Joseph Bellier jusqu'au 16 octobre