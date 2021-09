Du bureau à la salle à manger, des jeunes de Dordogne visitent la préfecture

Dans la salle de bal de la préfecture, les yeux s'arrêtent sur les grands lustres qui illuminent la pièce. Les cinq jeunes du centre social Saint-Exupéry de Coulounieix-Chamiers s'arrêtent pour admirer le plafond et sa fresque. Ils visitent ce mercredi la préfecture en petit comité, gratuitement et avec une guide, en avant-première, trois jours avant les Journées européennes du patrimoine. Une visite organisée par les animateurs du centre social avec le concours des équipes de la préfecture, dans le cadre du programme "Vivre activement sa citoyenneté". "C'est impressionnant, s'émerveille Iris, 15 ans. Les couleurs, les motifs, les tableaux, c'est incroyable à voir."

C'est impressionnant ! Les couleurs, les motifs, les tableaux, c'est incroyable à voir." - Iris, 15 ans.

Une occasion pour ces adolescents, de 12 à 20 ans, de découvrir le patrimoine emblématique de Périgueux mais aussi un lieu d'exercice du pouvoir. Le préfet leur a expliqué ses missions, l'organisation de sa journée. Il leur a même fait visiter son bureau et laisser voir sa salle à manger personnelle. "On nous a ouvert énormément de portes, on a pu rencontrer le maire de Coulounieix-Chamiers, le député, la sénatrice, explique Florent Petit, l'un des médiateur-animateurs jeunesse à l'origine du projet depuis deux ans. L'idée est de leur faire connaître les institutions de la République." Un objectif particulièrement important à quelques mois de la présidentielle. "Ca peut leur permettre de s'engager, peut-être pas tout de suite, mais plus tard", souligne l'animateur.

Le préfet de Dordogne Frédéric Perissat a fait visiter la préfecture à des jeunes du centre social de Coulounieix-Chamiers. © Radio France - Lise Roos-Weil

Prochaine étape : l'Assemblée Nationale et le Sénat

Et les effets se voient déjà. Les jeunes posent de nombreuses questions, s'intéressent. "J'ai compris qu'il y a beaucoup plus de gens qui dirigent que ce qu'on pense, il n'y pas que le préfet, il y a toute une équipe derrière", raconte Prisca, 14 ans, qui habite à Périgueux et qui n'avait jamais eu l'occasion de visiter un tel lieu. Prochaine étape pour la dizaine de jeunes du centre social Saint-Exupéry engagés dans le programme : les visites de l'Assemblée Nationale et du Sénat pendant la Toussaint. "Notre objectif, c'est même les institutions de européennes", sourit Florent Petit, l'animateur.