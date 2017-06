Des rencontres et du stress dans les coulisses du concours international de chant à Marseille

Plus de deux-cents candidats ont défilé sur la scène du théâtre de l'Odéon dans le quartier Gambetta. Avec un double objectif : viser le podium pour obtenir le prix et se faire remarquer par le jury.

Brrrr. A E I O U. Les échauffements de voix résonnent au sous-sol du théâtre marseillais. Car vendredi après-midi, ils ne sont plus qu'une dizaine à passer la demi-finale opérette, quatre fois plus pour la demi-finale opéra. Quelques minutes avant de monter sur scène, le stress se transforme en concentration et en moment de partage.

"Toï toï toï"

Un groupe de jeunes chanteuses sont encore en robe de bal, mais ont remis les baskets. Elles sont déjà passées devant un jury de taille et adressent un "toï toï toï" à Johanna. "Ca veut dire merde dans notre milieu", sourit la cantatrice qui se badigeonne les yeux de phare à paupière bleu.

Quant à Emilien, il revient de sa performance atypique. "C'est important de se démarquer", insiste le candidat parisien âgé de 30 ans. Il l'affirme : "l'opéra, c'est un mode, une hygiène de vie. Je ne fume pas, je bois peu (...) c'est comme pour les sportifs !"

Emilien, un candidat de 30 ans venu de Paris. © Radio France - Victoria Koussa

Parmi ces jeunes talents venus du monde entier, qui arrivera à décrocher le Grand Prix fixé à 5 000 euros ? Réponse samedi soir à 20h à l'Opéra de Marseille (ticket à 10 euros).