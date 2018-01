Des spectacles et des animations ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 20 et dimanche 21 janvier 2018 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

En une semaine, nous avons gagné 14 minutes d’ensoleillement par jour ! C’est bon, non ? Sauf qu’il pleut, évidemment…

Le cirque Bouglione a installé son chapiteau au Parc des expositions du Périgord, à Marsac-sur-l’Isle

Le 11 décembre 1852, le cirque d’hiver Bouglione est inauguré par l’empereur Napoléon III. En 1927 se tient le premier Gala de l’Union des Artistes. En 1933, inaugurée par Mistinguett et construite en 30 jours, une piscine de 30 m. de profondeur est creusée sous la piste. En 1955, Carol Reed y tourne le film « Trapèze », avec Gina Lollobrigida, Burt Lancaster et Tony Curtis. Voici pour quelques rappels historiques... Bouglione, c’est l’amour du cirque de génération en génération. Ils sont à présent 5 frères, soudés comme les doigts de la main (vérifiez ; il y en a bien 5), à perpétuer la tradition. Bouglione, c’est donc bien entendu le cirque d’hiver, installé à Paris. Mais après plus de 35 ans d’absence, le cirque Bouglione s’est décidé à repartir sur les routes de province pour une tournée qui vole de succès en succès. Au cirque Bouglione, les spectacles enchanteurs se suivent mais ne se ressemblent jamais ; c’est la règle d’or, et les maîtres des lieux y veillent, ayant à cœur de faire rimer excellence avec élégance et flamboyance. Voici quelques chiffres clef : 120 personnes sur le site, 40 caravanes d’artistes, 28 semi-remorques, 16 nationalités et 4 tonnes de bonbons distribués en 10 mois sur la tournée. Le cirque Bouglione vous promet plein de « Surprises » au Parc des expositions du Périgord, à Marsac-sur-l’Isle. Les représentations vous attendent samedi à 14h30, 17h30 et 20h30, et dimanche à 10h30, 14h et 17h.

« Résistantes » à La Fabrique de Saint-Astier, samedi

Ce spectacle fut tout simplement le coup de cœur du Festival d’Avignon 2016… Ce spectacle n’est conseillé qu’à partir de 14 ans, car « Résistantes » est une pièce dure, tirée d’une histoire vraie… En 1944, à Marmande, Liliane Armand est recherchée comme terroriste, pour avoir collaboré avec la Résistance. Afin d'échapper à la mort, elle trouve refuge dans une maison close. Elle remet alors sa vie entre les mains des occupantes de la maison. Ces femmes, dont elle méprise la vie, la dénonceront-elles ? Pour toutes, rien ne sera plus jamais comme avant... Cette rencontre de deux univers diamétralement opposés offre une abolition des différences sociales et met en lumière des valeurs comme le courage, l'humanité, l'entraide, stimulées par cette aventure humaine hors du commun. La pièce offre une partition magnifique pour 4 femmes et deux hommes et propose une lecture inédite de notre histoire ; « Ça ne tient pas à la guerre d'aider les autres, ça tient à toute sa vie » a dit un jour Liliane ... L’aventure humaine hors du commun de « Résistantes », écrite par Franck Monsigny et mise en scène par Stanislas Grassian, vous attend samedi 20h30 à la Fabrique de Saint-Astier. Le tarif adulte est à 16€, sur réservation, auprès de La Fabrique au 05 53 41 02 99.

Fête de la truffe et de la noix à Grèzes, dimanche

C’est toujours mieux qu’une fête à la noix organisée par des truffes… La noix est un fruit comestible à coque. Elle est produite par les noyers, arbres de la famille des juglandacées (je savais que cela vous ferait plaisir de le savoir). Ces arbres sont présents à l'origine en milieu tempéré sur le continent eurasiatique et en Afrique ; d’où leur présence évidente sur le sol de la Dordogne. La truffe se marie très bien au noisetier, à ne pas confondre avec le noyer. La truffe noire ou truffe du Périgord, se trouve uniquement dans les sols calcaires à une profondeur de 1 à 15 cm au pied d'arbres dits truffiers (outre le noisetier, le chêne, le tilleul et le charme, sous lequel elle pousse comme un charme). Ce dimanche, à Grèzes (commune limitrophe de Terrasson), le Foyer Rural se décide à marier la noix et la truffe pour leur faire leur fête. Dès 9h, de nombreux commerçants et artisans seront présents, entre trufficulteurs et produits de la noix, en passant par d’autres producteurs et artisans d’art de la région. A 11h, une démonstration de cavage sera faite, le cavage étant (mais dois-je le rappeler ?) l’action consistant à rechercher des truffes par le biais du flair expérimenté du cochon, du chien… ou de la mouche. Mais a priori, un 21 janvier, la mouche n’est quand même pas au meilleur de sa forme, il faut bien le reconnaître. Rendez-vous avec vos papilles dimanche à Grèzes ; un repas autour de la truffe et de la noix vous y attend le midi ! (Places limitées : 05 53 50 13 28)

Fête de la truffe et Académie culinaire du foie gras et de la truffe à Sarlat, ce week-end

La commune et l’Office de tourisme vous proposent de nombreuses animations, ce week-end, à l’occasion de cette Fête de la truffe. Des stages sont organisés par l’Académie culinaire du foie gras et de la truffe, ouverts à tous, et destinés à apprendre ou à perfectionner son art culinaire. Temps fort : le Trophée Jean Rougié accueille de jeunes talents de la cuisine française au Centre culturel. Ce concours est placé sous le contrôle d’un jury prestigieux composé de chefs étoilés. Dans une ambiance conviviale, une dizaine de chefs Sarladais jouent le jeu dans une cuisine aménagée pour l’occasion dans la salle de l’ancien évêché. Point d’orgue de la première journée de festivités, samedi à 20h30, le « Toque show » où six chefs, lauréats du « Bocuse », se succèdent derrière les pianos pour composer des recettes aussi belles que savoureuses.

Nuit de la lecture samedi en Dordogne

Organisée par le Ministère de la Culture, cette 2ème Nuit de la lecture est l’occasion pour les bibliothèques et librairies d’ouvrir leurs portes à la nuit tombée et de vous convier à fêter le livre et la lecture le temps d’une soirée riche en animations. En Dordogne, diverses nuits vous attendent à Boulazac, Champagnac-de-Belair, Lalinde, Le Bugue, Nontron, Prigonrieux, Terrasson, Tocane-Saint-Apre, Vergt et Verteillac.