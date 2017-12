Col de Guéry, Perpezat, France

Laetitia et sa famille viennent de Bretagne. Ils soupirent lorsqu'on les abordent, raquettes aux pieds, en ce samedi pluvieux, près du col de Guéry (Puy-de-Dôme) : "on est les courageux oui, mais elle est bonne, ça valait le coup". La neige était bonne, et même s'ils sont rentrés se mettre au chaud et boire un bon chocolat, leur session d'une heure les a ravi.

Même son de cloche du côté d'Isabelle, parisienne qui revient pour la quatrième fois ici : "Je ne pouvais pas ne pas venir" dit-elle, "on a fait une bataille de boules de neige, un igloo...tout est parfait".

Et pourtant, tout n'était pas totalement parfait : certes, les pistes de 3 et 5 km étaient ouvertes. Même la piste rouge l'était. Mais ceux qui voulaient faire de la luge ont été déçu : "c'est fermé car les conditions de sécurité n'étaient pas remplies" raconte Camille Faugère, de l'équipe du centre montagnard Cap Guéry. Il n'empêche, on voit pas mal de jeunes faire de la luge...juste devant le chalet !

L'espace pour luges était fermé ce samedi après-midi au col du Guéry © Radio France - Mickaël Chailloux

Les petites stations marchent bien aussi

Autre ambiance du côté de Prabouré-Saint-Anthème, près d'Ambert (Puy-de-Dôme). La station, créée en 1962, a comme directeur François Philibert depuis 2008, date de sa meilleure saison. Et pour l'instant, on en est pas loin : "on est ouvert depuis le 9 décembre, l'année dernière, on n'avait pas ouvert avant le 15 janvier. Tout va bien pour nous" signale le directeur, qui a pour l'instant vendu 3 000 forfaits depuis début décembre. Une très bonne saison qui vient saluer les efforts de la station, qui vient de changer son téléski. Un investissement de plus de 500 000 euros.

"Un vrai engouement pour les petites stations" - François Philibert

"Il y a surtout un vrai engouement pour les petites stations comme nous, on en joue" dit François Philibert. Ces stations sont souvent moins chères que les grosses machines des Alpes, et elles sont plus conviviales. C'est en tout cas ce que veut croire ces patrons de petites stations de ski. Son confrère de La Loge des Gardes (Allier) Philippe Chevrier ne semble pas dire le contraire : lui vend bien aussi. Son prochain investissement : des canons à neige. -