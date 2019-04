Du goût aux contes en passant par les belles mécaniques… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Dordogne, France

Petits et grands devraient pouvoir se régaler, ce week-end…

Soyez chocolat à Château-l’Evêque, ce week-end

La 4ème édition de « Passion chocolat » pour attend samedi et dimanche de 10h à 18h au château Saint-Vincent de Château-l’Evêque et dans ses dépendances. Ce rendez-vous annuel pour les amateurs de chocolat accueille 9 chocolatiers de la Dordogne, venus présenter leurs produits et leurs créations. Madagascar est cette année à l’honneur, avec son cacao d’une qualité reconnue à travers le monde. De nombreuses animations sont prévues sur les deux jours, entre ateliers, artisanat et expositions, et l’entrée est à 2,50 euros (gratuite pour les enfants de moins de 10 ans).

Olivier Villa fait étape à Négrondes, samedi

Olivier Villa est samedi à Négrondes pour vous présenter son spectacle « Une tournée pour un rêve ». Le chanteur souhaite vous proposer son répertoire de fête et de sourire pour parvenir à réaliser son projet de création de guinguette/cabaret. Une participation au chapeau vous sera ainsi demandée samedi à la Salle des fêtes Audebert de Négrondes à 20h30.

Circuit des Coupoles à Ribérac, dimanche

L’Association pour le Rassemblement des Véhicules Anciens du Périgord Vert de Vendoire entend célébrer les belles mécaniques et les cent ans de la marque Citroën, grâce à ses passionnés, pour la 4ème édition du « Circuit des Coupoles », ce dimanche, à Ribérac et alentours. L’accueil sera proposé et le café servi à 8h, avant le départ de la place Joseph Debonnière à 9h. Cette balade en véhicules anciens se fera jusqu'à Bourgnac (près de Mussidan) où sera proposée la visite d’une savonnerie artisanale. Retour ensuite sur Ribérac, vers 11h, par un autre itinéraire, et il sera alors donné de profiter d'un film commémoratif des 100 ans de Citroën, au cinéma Max Linder. L'entreprise a en effet été fondée en 1919 par André Citroën. La marque a toujours été réputée pour ses technologies d'avant-garde et, à plusieurs reprises, elle a révolutionné le monde de l'industrie de l'automobile. Citroën a notamment créé la Traction Avant, l'utilitaire H, les 2 CV, DS, Méhari, SM, GS, CX, BX ou encore la XM, qui sont toutes des créations d'avant-garde. Après la projection de ce film, tous les participants se retrouveront autour d'un barbecue festif à partir de 13h.

Une conférence sur un célèbre aventurier Périgourdin est donnée samedi à Montignac

Antoine de Tounens, né le 12 mai 1825 à La Chèzenote, commune de Chourgnac, est un avoué français devenu aventurier, fondateur de l'éphémère royaume d'Araucanie et de Patagonie et son premier roi sous le nom d'Orllie-Antoine Ier. Après la fin du royaume en 1862, Antoine de Tounens s'exile en France. Bien que le royaume n'existe plus, il crée autour de lui une petite cour, attribuant ainsi décorations et titres ; il reprend également le titre de roi. Installé à Tourtoirac, il y meurt en 1878. N'ayant pas d'enfant, il laisse son héritage dynastique ainsi que ses titres à l'un de ses plus proches dignitaires, Achille Laviarde, après que son neveu, Adrien-Jean de Tounens a renoncé à ses droits sur la succession de son oncle. Les Amis du Montignacois organisent une conférence sur Antoine de Tounens ce samedi à 15h à la salle du Temps libre de Montignac, animée par Jean-François Gareyte, écrivain ; l’entrée est gratuite et ouverte à tous.

Les enfants devraient être gâtés, ce dimanche en Périgord Vert

« Hansel et Gretel » est un conte populaire figurant parmi ceux recueillis par les frères Grimm dans le premier volume des « Contes de l'enfance et du foyer ». Ce conte, l'un des plus célèbres parmi les contes merveilleux, met en scène un frère et une sœur perdus dans la forêt par leurs parents et qui, par la suite, se retrouvent aux prises avec une sorcière anthropophage… Adapté par le marionnettiste Matthias Kuchta, « Hansel et Gretel », spectacle de marionnettes tous publics, à partir de 3 ans, vous est proposé ce dimanche à 17h à la salle des fêtes de Saint-Pardoux-de-Dronne, en Ribéracois ; l’entrée est à 5 euros pour les adultes et 3 euros pour les enfants…