"Du jardin à l'assiette", le livre gourmand sur la cuisine et le terroir du département de la Mayenne

De quoi nous mettre l'eau à la bouche ! L'ancien chef du Relais du Gué de Selle Didier Peschard publie ce lundi 30 novembre un livre intitulé "Du jardin à l'assiette". On y découvre 26 chefs mayennais et leurs recettes mais aussi 26 producteurs locaux et leur produits.

C'est l'occasion de mettre en avant la gastronomie et la production agricole de notre département qui tournent autour de la saisonnalité confie Didier Peschard qui y est très attaché : "il faut qu'on redonne du sens à l'agriculture, à la production et au savoir-faire de chacun. Nous ne pouvons pas trouver des cerises en décembre mais on peut trouver des produits issus de la terre et tant mieux. A nous d'utiliser chaque saison. On a ramassé des haricots secs, on va faire un cassoulet l'hiver. Mais, par exemple, manger des pommes au printemps ça n'a pas vraiment de sens".