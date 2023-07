Du kayak, de l'équitation, de la spéléologie ou du ski nautique pour 5 à 10 euros cet été en Dordogne

Cet été encore, les Périgourdins et les touristes vont pouvoir profiter " d'Un été actif" en Dordogne. Pour ceux qui ont envie de s'essayer à des pratiques sportives ou de loisirs, le département organise comme chaque année depuis 17 ans, des activités sur l'ensemble du territoire : Périgord blanc, Pourpre, Vert et Noir. Il y a 22 sites à travers tout le département.

Et les activités sont variées : kayak, tir à l'arc, paddle, escalade, spéléologie, équitation, cyclisme, ski nautique et même trottinettes électriques tout terrain. Les activités s'adressent prioritairement aux familles ( à partir de 6 ans ). Chaque activité est encadrée par des moniteurs diplômés sur un site naturel. Le coût est modéré : entre 5 et 10 euros par séance.

Il est conseillé de réserver son activité. Vous pouvez retrouver le guide des activités proposées sur le site du conseil départemental . Renseignements auprès de la Direction des sports et de la jeunesse : 05 53 02 02 80