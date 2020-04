À ÉCOUTER - Du Makalu à la Chartreuse : la disparition de l’alpiniste chambérien Serge Coupé

Le Makalu ? « Un non-événement ! » nous avait confié Serge Coupé en 2015, soixante ans tout juste après la première ascension de ce géant himalayen (8.485 mètres d’altitude) par une expédition française dirigée par Jean Franco. L’affaire avait été si rondement menée qu’elle a laissé à ses protagonistes l’impression de ne pas avoir eu à combattre pour se hisser au sommet de la cinquième montagne du monde.

Éducateur sportif

Le guide niçois avait réuni la crème de l’alpinisme tricolore à commencer par deux vétérans de l’Annapurna, Lionel Terray et Jean Couzy. Serge Coupé, qui a passé son diplôme de guide à la fin des années 1940, est lui aussi sélectionné. Le Chambérien, ancien Résistant, travaille alors comme éducateur sportif auprès de jeunes délinquants. Et il a écumé les voies plus difficiles de l'époque en Oisans.

Terray et Couzy atteignent le sommet du Makalu le 15 mai 1955 ; suivent Jean Franco, Guido Magnone et le Sherpa Gyaltsen le 16 ; et enfin Jean Bouvier, Pierre Leroux, André Vialatte et Serge Coupé le 17. Le casting est parfait, la météo clémente : tous les membres de l’expédition foulent le sommet ! « Je suis parvenu ici sans lutte, presque sans fatigue » écrit Lionel Terray avec une pointe de déception dans Les Conquérants de l’inutile. Sentiment partagé par Serge Coupé six décennies plus tard.

Écoutez l'interview qu'il nous avait accordée en 2015

"C'est en montagne que j'ai trouvé le plus de liberté" - Serge Coupé en 2015 Copier

Des voies d'escalade passées à la postérité

Cette réussite aurait pu ouvrir les portes des futures expéditions nationales françaises à ce fils de cheminot. Mais Coupé était bien trop attaché à son job auprès des jeunes. Plus tard, il prendra du grade et deviendra responsable d’un office HLM. Il délaisse l’alpinisme en haute-montagne pour prospecter les falaises calcaires de Chartreuse et du Vercors, laissant à la postérité quelques morceaux d’anthologie. En 1961, il ouvre avec trois compagnons une voie en face Est des Rochers du Midi en Chartreuse, aujourd’hui répertoriée comme « la voie Coupé ». Une ligne de 300 mètres de haut cotée « extrêmement difficile ». L’année précédente il avait réalisé la première ascension de la « Fissure en arc de cercle » au Gerbier (Vercors). Ironie de l’histoire, c’est à la sortie de cette voie que son ancien compagnon d’expédition Lionel Terray trouvera la mort en 1965.

Au soir de sa vie, Serge Coupé consacrait une partie de son temps à sa passion pour l’image, photographiant le lac du Bourget sous toutes ses coutures. Et quand on lui demandait de regarder dans le rétroviseur, il était davantage enclin à parler de sa carrière dans le domaine social que de sa vie d’alpiniste et de grimpeur, préférant évoquer le souvenir de ces jeunes qu’il a accompagné dans les années 50 plutôt que de l’ascension du Makalu.

Lisez l'hommage de Jean-Jacques Prieur, secrétaire général du Groupe de Haute-Montagne.