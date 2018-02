Le 27 février, on connaîtra l'affiche des prochaines Fêtes des Bayonne (du 25 au 29 juillet). Le public peut voter parmi cinq finalistes, sur Internet et au Musée basque.

Verdict le 27 février. Ce jour-là, on saura quelle affiche représentera les prochaines Fêtes des Bayonne (du 25 au 29 juillet). D'ici là, vous pouvez voter pour choisir votre préférée ! Le vote se déroule sur Internet et au Musée Basque, où sont exposées depuis ce week-end les cinq affiches finalistes. Il y a du monde là-bas, preuve que c'est un choix important pour tous les Bayonnais, petits et grands.

Quelqu'un qui ne connaît pas les Fêtes a tout sous les yeux pour s'imaginer ce que ça peut être."

Des goûts et des couleurs, on ne discute pas... La plupart des visiteurs ces jours-ci viennent spécialement pour ça : cinq affiches, cinq styles bien différents, de la plus simple à la plus chargée. On vient voter en famille, comme Céline et ses deux enfants, Thomas et Nicolas. Coup de coeur pour l'affiche orange : "Elle est très gaie, avec des personnages qui dansent, le taureau, les feux d'artifice." Même choix pour Raphaël : "Elle est colorée, ça bouge. Par contre la verte, celle avec le Roi Léon, je la trouve bizarre !"

Tous les symboles des Fêtes

Michel, lui, a voté pour une autre : "J'ai d'abord hésité avec l'affiche orange, celle avec les deux danseurs, mais finalement j'ai choisi la dernière, à droite, avec tout le groupe avec la vachette. On voit la cathédrale, les chanteurs, les bandas. Quelqu'un qui ne connaît pas les fêtes a tout sous les yeux pour s'imaginer ce que ça peut être." C'est la préférée de Maïa aussi, "parce que justement elle représente tout ce qui se passe pendant les fêtes de Bayonne." Idéal pour attirer les touristes.

Impression de "déjà vu"

Robert affiche un large sourire, fier d'avoir contribué : "C'est toujours difficile de choisir, elles sont toutes bien !" Martine de son côté regrette que certaines affiches "ressemblent un peu trop à ce qui a été déjà vu."

A vous de trancher en trois clics sur le site Bayonne.fr ! Pour pouvoir voter, il faut avoir plus de 15 ans, à raison d'un seul vote par personne. Le vote du public comptera dans la moitié du résultat final (l'autre moitié étant réservée à une commission "extra-municipale").

Au Musée basque de Bayonne, samedi 10 février 2018. © Radio France - Clément Lacaton

L'affiche des Fêtes de Bayonne 2018 par Aurore Brunet © Radio France - Thibault Vincent

L'affiche des Fêtes de Bayonne 2018 par Claude Davancens © Radio France - Thibault Vincent

L'affiche des Fêtes de Bayonne 2018 par Gwladys Esnault © Radio France - Thibault Vincent

L'affiche des Fêtes de Bayonne 2018 par Perrine Honoré © Radio France - Thibault Vincent