Du Moyen-âge aux temps modernes… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Des armures, des épées, des spectacles et des livres ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 25 et dimanche 26 mai 2019 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Dordogne, France

Périgord Vert ? Périgord Blanc ? Périgord Noir ? Périgord Pourpre ? Vous avez le choix !...

A l’occasion de son 50ème anniversaire, la Maison Familiale Rurale du Périgord Vert organise un évènement ce dimanche à Thiviers…

« Filo Fête » : tel est l’intitulé de ce rendez-vous placé sur le thème du moyen-âge avec de nombreuses animations : démonstration de combats en armure, animation et initiation au combat adultes/enfants (avec des armes en mousse, rassurez-vous), campement médiéval, archerie médiévale équestre, combat martial à cheval, jeux en bois et structure gonflable pour enfants. Un concours équestre et des baptêmes poneys sont également proposés. La restauration sur place, quant à elle, est assurée par des producteurs locaux. Venez fêter, aux couleurs du moyen-âge, le 50ème anniversaire de la Maison Familiale Rurale du Périgord Vert ce dimanche à partir de 10h au Château de la Filolie de Thiviers ; l’entrée est gratuite.

L’extraordinaire épopée des enfants du Battualia Express vous est contée ce samedi à Boulazac

Il s’agit là du gala annuel d'escrime de spectacle, organisé par le Cercle d'escrime de Boulazac, dont voici l'argument… Le 20 mai 1892, à 10h et demi du matin, 2 enfants, un frère et une sœur, disparurent du Battualia Express. Après de longues et vaines recherches dans le train et le long des voies, il a été admis qu'on ne les retrouverait pas. Cependant 40 ans plus tard, le 20 mai 1932, ils réapparaîtront dans ce même train. Après avoir fait l'objet de toutes les curiosités, aussi bien des journaux que des spécialistes médicaux, ils ont accepté de témoigner en exclusivité pour le Cercle d'escrime de Boulazac. Cette soirée spéciale vous est proposée ce samedi à 20h30, dans le train même qui a été le témoin de leur disparition et de leur retour ; le train se trouve dans l’auditorium de l’Agora de Boulazac et l’entrée plein tarif est à 10 euros.

Festival utopique et pluridisciplinaire, « La Vallée s’en-visage » se poursuit, ce samedi en Dordogne…

Trois clowns ont faim. Très faim… Il y a celui qui prépare son délicieux plat de riz, il y a l’éternel mendiant pour qui une petite part ne serait pas de trop et celui qui voudrait bien voler le tout ! Sur un rythme déjanté et burlesque, sous l’œil complice des musiciens, chacun va jouer sa partition pour arriver à ses fins... et apaiser sa faim. Le spectacle « Zarazarao » vous est présenté ce samedi, à 19h30, à Montrem. Suivra à 21h un concert de la Compagnie Zolobe : des chants et danses accompagnés par des instruments tels que la kabosy (guitare rectangulaire typique de Madagascar), djembé, accordéon, guitare et percussions africaines. Une invitation à danser sur la musique de la grande île. Enfin spectacle de feu et pyrotechnie ce samedi à Montrem, à partir de 22h30. Le feu contient en lui une musique ancestrale. C’est sur l’effet de ce charme hypnotique que les membres de la troupe « Sound of fire » entendent vous transporter avec leur spectacle vers un rêve étoilé. Un voyage entre symbolisme et forme archétype, où le cirque fusionne avec la danse et les arts martiaux, donnant vie à un cocktail explosif...

Le Salon du Livre Illustré se tient ce samedi à Thenon

Pour la 3ème année consécutive, Thenon reçoit les auteurs et éditeurs d’ouvrages illustrés. Un petit opuscule de 60 pages, résumant l’histoire de l’illustration dans le livre, sera offert aux acquéreurs d’ouvrages disponibles sur le salon. Les auteurs se feront un plaisir de discuter avec vous et de dédicacer leurs livres. Le dessinateur et caricaturiste de presse Marc Large est de la partie. Précisons qu’il ne s’agit pas d’un salon de bandes dessinées mais de livres sur tous les thèmes : jeunesse, histoire, romans, humour, etc. Ce 3ème Salon du Livre Illustré vous attend ce samedi à Thenon, de 9h à midi et demi et de 14h à 18h, dans la salle du marché couvert jouxtant la mairie.

Le spectacle « Avec » est à consommer sans modération à Bergerac, ce dimanche

David Sire, troubadour moderne, et Fred Bouchain, alias Cerf Badin, clown et guitariste redoutable, vous proposent des déambulations poétiques. A contretemps, David Sire s'aventure sur le chemin d'une contre-culture, avec les moyens du bord et du cœur. « Avec » est une création originale en marge. Les deux artistes entendent vous donner un concert de chansons écrites sur la peau du monde. Avec le présent indomptable, l'imprévisible. Avec l'audace, la danse. Avec nos animaux intérieurs, nos loups... Avec la joie féroce de chevaucher la liberté. Avec tout ce qui nous agace profondément. Avec nos ornières. Avec l'urgence de faire avec... « Avec », de David Sire et Fred Bouchain, vous est proposé ce dimanche à 16h à l’Auditorium François Mitterrand de Bergerac ; l’entrée famille est de 13 euros par adulte et un euro par enfant.