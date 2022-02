Du nouveau dans l'ancien village-vacances de Brigueil-le-Chantre

Rien ne laisse penser à ce que l'on va trouver, quand on quitte la route principale du village de Brigueil-le-Chantre. Un virage, et d'un coup, des dizaines de cabanons de bois. Cachés des regards, mais accessibles à tous. Le village connaît bien cet ancien village-vacances, "L'étape verte", qui a jadis accueilli jusqu'à 300 personnes en même temps en vacances, autour de sa fameuse piscine, aujourd'hui comblée.

Depuis une vingtaine d'années, ce grand espace, comprenant une trentaine de cabanons en forme de triangle, plus ou moins grands, un grand restaurant, et une maison de gardien, est à l'abandon. Terrasses en bois défoncées, câbles et tuyauteries pillés, intérieurs sales, humides. Tout est à refaire, dans ce grand terrain que la commune n'entretenait pas, ou au minimum.

L'intérieur d'un des logements, à rénover complètement. © Radio France - Théophile Pedrola

A la fin de l'année 2021, un couple du village, Raymond et Line Gallet décide de déposer un dossier pour acheter ce terrain, ainsi que l'indique La Nouvelle République. 45 000 euros déboursés, et deux autres dossiers devancés plus tard, les deux dirigeants d'une société de travaux agricoles possèdent maintenant le domaine. "On a l'impression d'être ailleurs, ici", témoigne Line Gallet, sous le charme. "Quand on se balade ici, on se dit qu'il y a des choses à faire" appuie son mari.

Un rachat, au bonheur du maire du village de 500 âmes, Patrick Daubisse. "J'ai nagé dans la piscine qui était ici, c'est forcément un peu émouvant. Mais réhabiliter cet endroit, que l'on aurait pu raser, pourrait redonner de l'attractivité ici. Ce qui permettrait d'organiser d'autres choses, c'est un cycle qu'il faut enclencher", explique l'élu.

Le maire de Brigueil au micro de France Bleu Copier

Un terrain de jeu pour bonnes idées

Et les deux nouveaux propriétaires regorgent d'idées : ne garder que quelques chalets, sans en détruire, mais avoir moins de logements, mais plus grands, en agrandissant les terrasses, pourquoi pas en rajoutant un spa. Le couple se garde bien de tout annoncer, de nouvelles idées pouvant encore germer. Pour l'instant, il faut tout rénover, à commencer par les toitures, sécuriser le site, propices aux visites nocturnes, et retrouver les câbles électriques, soigneusement enterrés.

Patrick et Line Gallet espèrent rouvrir le site d'ici deux ans, avec des logements à louer, pour les vacances ou à l'année, et pourquoi pas quelques cabanons vendus à des habitants. Aucune porte n'est fermée.