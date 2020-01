Vous vous souvenez de Guirec et sa poule Monique ? Ce jeune navigateur costarmoricain de 27 ans est parti pour un tour du monde par les Pôles Nord et Sud, un périple de cinq ans avec pour seule compagnie sa gallinacée. Cette incroyable aventure est désormais un film. A voir en Bretagne !

Bretagne : "Du pôule nord au pôule Sud" le film d'aventure de Guirec et sa poule Monique

Le navigateur costarmoricain Guirec et sa poule Monique, de retour, après 5 ans de navigation autour du monde

Région Bretagne, France

Pendant cinq ans de navigation du pôle Nord au pôle Sud, Guirec a partagé ses aventures avec sa poule Monique, sur les réseaux sociaux. Ce jeune navigateur costarmoricain de 27 ans est parti pour ce périple avec pour seule compagnie sa gallinacée. Grâce à elle, il a survécu, en autarcie dans les glaces du Groenland, où il est resté prisonnier 130 jours ! "Je suis parti avec peu d'inconscience, sans expérience, sans argent , et un bateau en mauvais état et finalement j'ai parcouru 83.000 kms et traverser 4 fois l'Atlantique" sourit le jeune aventurier. Cette aventure humaine est devenue un film documentaire de 52 minutes "du pôule nord au pôule Sud".

Le film documentaire a déjà été primé au festival du film d'aventure de la Rochelle - DR

Le film projeté en Bretagne

Dans le film, Guirec a compilé les images tournées à la Go Pro "des meilleurs moments de cette aventure" avec sa poule Monique. Le film sera projeté en janvier dans de nombreuses salles bretonnes au cours de soirées débats avec Guirec et sa poule Monique. Première projection ce mercredi 8 janvier à Tréguier, puis à Pleubian, St Brieuc, Rennes, Brest, Quimper ou Lorient.