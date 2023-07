Du quartier des Fourches à Laval au Mont-Saint-Michel, 16 enfants partent en vacances à vélo

Trois semaines après les violences urbaines à Laval liées à la mort du jeune Nahel en région parisienne, le calme a fait son retour aux Fourches à Laval. Un feu avait notamment provoqué d'importants dégâts dans le centre de loisirs du quartier qui ne peut toujours pas accueillir de public. Les enfants vont au Bourny pour l'instant.

ⓘ Publicité

Seize jeunes des Fourches de 9 à 12 ans sont tout de même partis de leur quartier ce lundi à vélo pour se rendre au Mont-Saint-Michel. Un mini-camp d'une semaine préparé depuis plusieurs mois. Toute l'année, les enfants ont fait du vélo régulièrement, ils sont donc prêts à rouler entre 30 et 40 kilomètres chaque jour et à cuisiner à tour de rôle.

S'évader de la routine du quartier

"On va faire du vélo, de la piscine. Après, on va manger, le pique-nique du centre, de la bolognaise et un barbecue", raconte Emmaëlle, 10 ans. De quoi s'évader un peu de la routine du quartier le temps d'une semaine et de partir en vacances, ce qui n'est pas prévu autrement que par ce mini-camp pour la fille de Peggy, Méline. "Elle va profiter de voir autre chose, que d'être dans le quartier et ne rien faire, se réjouit la maman. Elle aime bien, donc autant qu'elle en profite."

Après l'incendie du centre de loisirs, il a fallu racheter du matériel, des tentes, des ballons mais l'essentiel est d'être partis pour Isabelle Cerisier, animatrice à l'année aux Fourches. "Ça a été un peu chaud, mais ça s'est fait parce qu'on a assez de volonté que tout ne s'arrête pas sur ça, en fait. Ça a été très dur cette perte du centre. Mais voilà, il y avait des projets qui étaient préparés. Il ne fallait surtout pas arrêter tout ça. Et là, on y est, la mairie était là, notre service était là, tout le monde était là. Donc ça, c'est chouette."

Arrivée prévue au Mont-Saint-Michel vendredi avec la traversée à pied de la baie. Le groupe reviendra ensuite en bus en fin de journée. La semaine prochaine, 16 autres enfants des Fourches feront le chemin inverse, du Mont à Laval, toujours à vélo.