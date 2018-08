Le parc du Futuroscope connait la période de l'année avec sa plus grosse influence (+22.000 visiteurs/jour) et propose des activités annexes et gratuites pour faire patienter les visiteurs entre deux files d'attente, le shiatsu c'est massages et de la détente assurée.

Poitiers Futuroscope, Chasseneuil-du-Poitou, France

Et cette attraction n'a rien de dynamique bien au contraire et c'est d'ailleurs tout son intérêt. A la demande du Futuroscope Valérie Andrieux praticienne en shiatsu a son propre cabinet près de Poitiers, elle intervient aussi en entreprise pour les salariés, elle a donc posé sa chaise dans une allée du Futuroscope " C'est un travail essentiellement sur le dos, les épaules, les bras, et ça permet de se détendre, de se relâcher de faire baisser la pression et à l'occasion de dénouer des petites choses dans le dos". Justement Franck est venue en famille depuis Marseille. Alors que sa femme et ses enfants sont installés sur des chaises longues à l'ombre et terminent leur sandwich, lui prend place pour une dizaine de minutes "J'avoue que je n'étais pas trop convaincu mais là franchement, le corps devient hyper sensible c'est vraiment agréable, c'est bien reposant c'est la meilleure attraction pour les parents au Futuroscope", glisse-t-il dans un éclat de rires.

Cédric Girardin, directeur accueil et animation du Parc est convaincu de la démarche "On sait qu'il y a beaucoup d'attente pendant l'été et on avait envie que les visiteurs puissent se détendre, on a mis en place des chaises longues, des batailles d'eau pour les enfants, il ne faut pas que les touristes visitent le Parc au pas de course, et puis c'est aussi l'occasion de s'approprier le Parc".