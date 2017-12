Du ski et de la luge sans quitter l'Ile-de-France c'est possible. Depuis quatre ans la ville de Pantin, en Seine-Saint-Denis, installe son village d'hiver pendant les vacances de noël. Un véritable succès.

Les vacances de noël c'est synonyme pour beaucoup de sport d'hiver. Mais tout le monde n'a pas la possibilité d'aller au ski. Alors depuis quatre ans, la ville de Pantin fait venir la neige en Seine-Saint-Denis. Pour le plus grand bonheur des enfants.

"Là je monte pour aller glisser sur la neige". Même pas peur Ayoub. Du haut de ses 12 ans, il grimpe les escaliers pressé. Pourtant la rampe est à 7 mètres de haut... : "ça fait peur la première fois mais après c'est trop cool !"

L'activité est réservée aux enfants de plus d'1 mètre 20. Pour les plus petits, il y a le "jardin des neiges". En mini-raquettes, Smaïl chute du haut de la butte et s'amuse avec des boules de neige, avant de passer à l'activité ski de fond, sur une piste de 80 mètres de long.

Sa mère, Radia, est ravie : "on vient tous les ans. C'est super quand on ne peut pas aller à la montagne. Il y a tout ce qu'il faut juste à côté de chez nous !". D'autant que l'accès aux activités est gratuite, les accessoires fournis. Pour se réchauffer, un stand crêpes et chocolat chaud a été mis en place, à moindre coût.

Un véritable succès pour la ville de Pantin qui a accueilli 11.000 personnes l'année dernière. Elle espère en faire autant cette année, avant la fermeture le 7 janvier prochain.