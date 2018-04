Berck, France

A côté des cerfs-volants géants et colorés qui flottent dans le ciel, il y a des voiles, plus sobres mais infiniment plus techniques, alignées en bord de piste. Elles attendent leur tour, pour s’exprimer entre les mains expertes des pilotes, comme le normand Jérémie Maton :

Ça fait presque un an qu'on travaille sur cette édition là des Championnats du monde. Une fois que toutes les figures ont été mises sur la musique, on s’entraîne. C'est tous les week-end, le samedi et le dimanche, toute la journée. En hiver, on utilise des baguettes avec des minis cerfs-volants dessus pour s'approcher au plus près de la démonstration que l'on ne maîtrise pas encore. Cela évite d'abîmer les vrais cerfs-volants. Ce qui nous motive, c'est le retour du public.

Douze équipes s'affrontent dans le championnat du monde de cerfs-volants, à Berck © Radio France - Matthieu Darriet

Cinquième, puis troisième, et enfin seconde l’année dernière l’équipe normande vise le titre mondial cette année. Mais dans les figures imposées du matin, ou le ballet en musique de l’après-midi, les juges comme Pierre Martel sont intraitables :

Je juge tout ce qui concerne la chorégraphie, le timing et la synchronisation avec la musique. C'est un peu comme dans la patinage artistique ou dans tous ces sports où il y a un peu de chorégraphie.

Installé sur le sable, le public profite de ce spectacle. © Radio France - Matthieu Darriet

Les juges sont aussi sensibles aux nouvelles figures proposées par les pilotes, en lien avec les évolutions technologiques des cerfs-volants. Et le public en profite, allongé ou assis sur le sable :

Toute cette légèrement, cette chorégraphie, c'est beau ! Sur de la musique comme ça, c'est pas facile de faire travailler des cerfs-volants comme ça en l'air. Je leur tire mon chapeau.

Et ce championnat du monde de cerfs-volants, c’est jusqu’à ce jeudi.