Avec le retour annoncé du beau temps, profitons-en pour sortir en Dordogne. Voici 5 suggestions pour les 8 et 9 septembre sélectionnées par France Bleu Périgord.

« Creyss’tival », ce week-end

Juste à côté de Bergerac, ce week-end, ce sont deux jours d’animations pour tous les âges autour du thème de l’eau qui seront proposés, permettant de valoriser la rivière et ses alentours. En partenariat avec la commune de Creysse et l’association BASE, l’association « Creyss’tival » vous propose en effet samedi et dimanche, pour la 5ème année consécutive, ce festival familial qu’est le « Creyss’tival », sur le site Bella Riva, à Creysse. Toutes les animations proposées, à savoir des initiations sportives sur la Dordogne, sont gratuites. Le Club de canoë-kayak de Creysse « Cyrano Canoë » met à votre disposition des kayaks, des canoës et du stand up paddle. Le Ski Club de Trémolat, de son côté, fait découvrir aux enfants le baby ski nautique et, pour les plus grands, le ski à la barre. Parcours aventure, structures gonflables, waterballs, ventrigliss, practice de golf, tir à l’arc et stand de maquillage sont aussi accessibles durant tout le week-end. L’association « Pitchouns et grands » propose par ailleurs un espace détente dédié aux enfants jusqu’à 5 ans avec jeux géants, tapis et jeux d’éveil, coloriage et peinture sur le thème de l’eau. Fort de son succès lors des éditions précédentes, l’atelier confection de mini-radeaux est reconduit le samedi et le dimanche après-midi. Les enfants ont à leur disposition quantité de végétaux pour créer leur flottille miniature, dont la seule consigne est de flotter et que l’embarcation soit biodégradable. En soirée, enfin, chacun peut se restaurer à « La table des pêcheurs » de cette nouvelle édition du « Creyss’tival » et se divertir avec le groupe « Les Tourist’ »…

Marathon Dordogne Périgord canoë-kayak, ce dimanche

Dans le cadre de sa politique sportive, le Conseil Départemental a souhaité porter, auprès du public sénior, un programme d’actions visant à valoriser les bienfaits d’une pratique physique adaptée… Alors pourquoi ne pas profiter, ce dimanche, du 19ème Marathon Dordogne Périgord canoë-kayak ? Ce marathon de la Dordogne, avec ses 32 kilomètres, est une descente au fil de l’eau pour débutants, compétiteurs ou simples curieux. Elle permet à tout un chacun de découvrir la vallée de la Dordogne sous un autre point de vue, votre destination étant le contrebas du château de Castelnaud-la-Chapelle, après un départ pris de Saint-Julien-de-Lampon ou de Vitrac. Ce parcours est accessible à tous les pagayeurs, petits ou grands, débutants ou experts, pour le loisir ou pour la compétition. Venez profiter de ce moment incomparable au cœur d’une nature préservée, entre bancs de sable et gravières, au pied des châteaux à l’équilibre improbable, grâce à ce marathon (départ à 11h), ou semi-marathon (départ à midi), le long de la rivière Dordogne, ce dimanche ; notez qu’un certificat médical est à produire. Les inscriptions se font en ligne sur le site marathoncanoekayak.sportsregions.fr

« Sonoparadiso » en Périgord Vert

Ce week-end, un partage d’images et de sons intimes et inventifs se déroule sur le territoire du Parc Naturel Régional Périgord Limousin. Autour du camion « Sonoparadiso », le photographe Kristof Guez et le musicien Benjamin Bondonneau vous proposent de découvrir les divers éléments glanés lors de leurs différents séjours passés dans la vallée de la Haute-Dronne. Pendant 30 à 40 minutes, les artistes manipulent des images « grand format » selon une scénographie écrite en lien avec les pièces sonores. Entre théâtre d’ombres et manipulation d’images, ils fabriquent en temps réel des tableaux vivants qui racontent la rivière Dronne. Samedi, le camion s’arrête à 14h dans la cour de l’ancienne école de Firbeix, puis à Saint-Saud-Lacoussière à 18h. Dimanche, « Sonoparadiso » vous donne rendez-vous à 15h au grand étang de Saint-Saud-Lacoussière, puis à Champs-Romain à 18h…

Peut-on allier musique et botanique ?

Assurément ! Ce samedi, à partir de 14h30, nous vous conseillons de partir en balade à la découverte des plantes comestibles sur les bords des chemins de Champagnac-de-Belair, à côté de Brantôme. Vous serez surpris de voir combien de « mauvaises herbes » peuvent être préparées dans une cuisine originale et pleine de saveurs. Après cette balade, animée par l’association « La cuisine Buissonière », le groupe « Marchador » se produira à 18h au jardin partagé de Champagnac-de-Belair. Leur répertoire se nourrit du patrimoine local, de l’histoire, des légendes, d’anecdotes collectées sur les chemins, de la nature, et parfois de la langue occitane. La balade est à 5 euros, le concert à 10…

La musique classique s’invite en Périgord Pourpre

Le 27ème Festival « Musique au cœur des bastides 2018 » vous propose deux grandes soirées à la Grange de Lanquais, avec alto, clarinette, hautbois, piano, violon et violoncelle. Samedi vous seront proposées à 20h30 des compositions et Brahms, Poulenc et Schuman, et dimanche à 16h30 des partitions de Debussy, Brahms et une création du Trio Pilgrim. L’entrée est à 18 euros, ou 32 pour les deux concerts.