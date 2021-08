Du street-art dans les rues de Coutances : Sylvain Périer de retour au pays

Exposer dans un musée ? Pas vraiment une habitude pour ce street-artiste. Et pourtant, c'est avec émotion et fierté que Sylvain Périer, connu sous son nom d'artiste SP-38, expose actuellement au musée Quesnel-Morinière de Coutances, à deux pas de l'endroit où il a grandi. Son père tenait une quincaillerie juste en face. Quelques objets le rappellent d'ailleurs au début de l'exposition.

J'ai passé beaucoup de temps au jardin public et je venais au musée. C'est émouvant d'être ici. J'ai parfois l'impression d'un retour en arrière sauf que maintenant, c'est moi qui suis ici et je peux faire ce que je veux, sourit Sylvain Périer, qui a d'ailleurs transformé une des salles du musée en atelier où il travaille à même le sol.

Sylvain Périer a beaucoup voyagé, notamment au travers de ses performances de Séoul à New-York en passant par Hong-Kong, mais aussi et surtout Berlin où il a vécu pendant près de 20 ans.

L'exposition coutançaise retrace une partie de son parcours, ces vingt dernières années. Peintures, sérigraphies, collages... On découvre ces slogans et "ces mots qui font réfléchir" lorsque l'on "tombe dessus" dans la rue, toujours en lien avec une actualité, un contexte, une époque.

Il y a toujours un rapport avec ce qu'il se passe dans la ville. Là Who kills Berlin, c'est par rapport à la rénovation très forte de Berlin. Là j'ai écrit No propaganda. De coller ce message alors que c'est ma propre propagande, il y a souvent une sorte de dérision dans ce que je fais. Là c'est Vive la Bourgeoisie. C'était dans mon quartier à Berlin-Est, quand il s'est embourgeoisé rapidement.

Le dernier en date ? Vivement vivement imaginé durant la crise sanitaire que nous traversons et qu'il décline depuis un an à travers ses collages, dans son atelier de Bricqueville-la-Blouette, où il s'est installé début 2020 dans la maison familiale.

A l'occasion du festival Jazz sous les Pommiers, SP-38 sort du musée investit la ville "par petites touches".

J'avais déjà réalisé des collages sous le porche du musée en juin. Cette fois, je m'installe sur un conteneur sur le parvis de la cathédrale. Je ferai aussi despetits collages sur la salle Marcel-Hélie et peut-être ailleurs. Je vais me promener dans la ville. Cela crée un lien entre le festival et ce qu'il se passe au musée.