Du street art pour fêter les 175 ans des nougats "Chabert et Guillot"

Comment fêter 175 ans d'existence ? La directrice générale de "Chabert et Guillot" Marie-Claude Stoffel a décidé d'initier ses salariés au street art. "Parce que ça représente bien les valeurs de notre entreprise" dit-elle. Ce jeudi après-midi, les salariés ont eu une surprise : pas de travail, pas de production de nougat, de prise de commande ou d'expédition. Tout le monde a revêtu une blouse blanche et s'est vu confier des bombes de peinture. Les 134 salariés ont été divisés en équipe avec chacun une couleur. A eux d'illustrer une des valeurs de l'entreprise aidés par des professionnels du street art.

ⓘ Publicité

Les jaunes travaillent sur les relations hommes femmes au sein de l'entreprise. La fresque représente deux mains qui se rencontrent. Et finalement peu importe le résultat. "Ici il n'y a plus de barrière, de hiérarchie, on peut se chambrer, rigoler ensemble" explique Hennada, une des salariés de "Chabert et Guillot". Et c'est bien l'objectif de cette après-midi team building très originale "parce que nous avons passé des moments difficiles" explique la directrice générale Marie-Claude Stoffel.

La team jaune autour de sa fresque © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Une entreprise leader du marché

L'entreprise "Chabert et Guillot" produit 2000 tonnes de nougat par an sur les 6000 produites en France. Elle est leader de son marché après de graves difficultés financières et sociales. Aujourd'hui l'entreprise qui a multiplié les acquisitions s'est retrouvée en difficulté et a été rachetée. Aujourd'hui elle remonte la pente et est de nouveau bénéficiaire.