Du théâtre à Nancy en pleine pandémie

Des représentations de théâtre à Nancy, en pleine pandémie, oui, c’est possible. Le théâtre de la Manufacture, toujours fermé, propose de jouer des spectacles dans des établissements scolaires et des MJC, avec un protocole sanitaire strict et des spectacles un peu remaniés. L’idée, c’est de proposer de la culture même dans ces temps difficiles et sans perspectives de réouverture.

Spectacles remaniés

Ce mardi 16 mars, c'est le spectacle "j'ai rencontré Dieu sur Facebook" d'Ahmed Madani qui était donné devant une quinzaine de personnes à la MJC du Haut-du-lièvre à Nancy. De chaque coté de la scène, au centre de la salle, quelques chaises bien espacées et au milieu les comédiens, équipés de masques transparents. Pas de sonorisation, de décors ou d'effets lumineux, il ne reste que l'essentiel pour Mounira Barbouch, l'une des comédiennes :

"En fait, on n'a besoin de rien. On joue avec une table et une chaise. L'essentiel est dans le rapport aux spectateurs et c'est toujours très fort. On est là pour ça en fait, pour partager des choses avec les spectateurs."

Le spectacle touche sa cible et se termine sous les applaudissements, suivis d'un long débat sur le thème de la pièce, la radicalisation religieuse sur internet. Miguel a apprécié ce moment même s'il a d’abord été surpris d’apprendre qu’il pouvait assister à une pièce :

"J'étais choqué. Je me suis demandé comment ça se faisait qu'on pouvait se rassembler comme ça. Retrouver le social, les échanges, c'était cool."

Se tourner vers les jeunes en priorité

Proposer des spectacles notamment aux jeunes, c'était une nécessité pour le théâtre de la Manufacture, explique Florent Wacker, chargé de la communication de l'institution :

"C'est une population qui en dehors des cours n'a pas grand chose en ce moment. Si à notre petite échelle, on peut présenter cela. Les décors sont adaptés mais on reste très proche du rendu prévu sur le grand plateau de la Manufacture en tout cas".

Une joie partagée par les acteurs qui rejouent un an après le choc du premier confinement :

"Moi, je n'étais plus comédienne à ce moment-là. J'étais une personne parmi les autres. Mais maintenant, voilà, ça fait un an. Le spectacle peut s'adapter mais ce n'est pas le cas de toutes les compagnies, de tous les projets."

"J'ai rencontré Dieu sur Facebook" sera joué au collège "La Fontaine" de Laxou ce 17 mars. La semaine prochaine, le théâtre de la Manufacture proposera un autre spectacle dans les établissements scolaires de Lunéville.