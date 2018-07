Le festival d'Avignon ne s'adresse pas qu'aux adultes ou aux plus jeunes mais aussi aux tout petits. La compagnie "Fée d'hiver" joue une pièce dédiée aux enfants dès l'âge d'un an.

Avignon, France

Le Festival d'Avignon, c'est aussi pour les bébés. Le "Festival Théâtr'Enfants" propose des pièces pour un public âgé de 10 mois et plus. La compagnie "Fée d'hiver" joue par exemple Balade en eau douce pour petits monstres des mères. C'est une pièce multi-sensorielle autour de l'air, l'eau et l'univers de l'imaginaire.

L'objectif pour les trois interprètes est de capter en permanence l'attention du jeune public " Il faut très souvent proposer quelque chose de nouveau pour les raccrocher au spectacle, il ne faut pas les laisser se divertir" raconte Sébastien Deest, le musicien. Les enfants sont plongés dans l'univers aquatique, ils y découvrent des poissons comme une rai et une méduse.

Les réactions des petits changent à chaque représentation, les interprètes doivent adapter leur jeu de scène en fonction des enfants "Ce qui me plaît c'est de s'interroger sur la façon de comment on s'adresse à eux, comment les captiver. Le théâtre est une ouverture au monde et c'est souvent _leur première expérience de jeune spectateur_, c'est vraiment intéressant comme travail", partage Céline Coirre, une des comédiennes.

À la sortie du spectacle, les parents sont aussi conquis que leurs enfants. "Il y a très peu de paroles, c'est ce qui est bien pour des enfants de cet âge-là. Il y a beaucoup d'images visuelles, des sonorités, des ombres chinoises. J'ai vu que les parents devaient retenir leur enfant, ils voulaient tous aller sur la scène", rigole Célia, maman d'une petite fille de deux ans.

La pièce est jouée encore ce samedi à 9h35 à la Maison du Théâtre pour Enfants, 20 avenue Monclar à Avignon.

Ecoutez le reportage Copier