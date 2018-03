Je ne sais pas ce que certains ont à vouloir fêter le Saint Patron de l’Irlande, qui nous a battus 15-13 et a remporté le Tournoi des VI Nations mais, comme on dit en Grande-Bretagne, du moins à l’époque de Jules César : « Vox populi, vox dei »…

Sélection de sorties spécial Saint-Patrick

Petite parenthèse culinaire pour débuter : le fish and chips est un plat de restauration rapide, d’origine britannique, consistant en un poisson frit dans de la pâte ou de la chapelure (pauvre bestiole), et servi avec des frites. Maintenant que vous êtes averti, vous savez à quoi vous attendre… Ce samedi, 17 mars, jour de la Saint-Patrick, une soirée Irlandaise vous est proposée au Foyer socio-culturel de Trélissac à partir de 20h. Devinez ce qu’il y aura au menu ? Fish and chips. La soirée sera animée par le groupe Purple Rock de Bergerac, les tenues en vert, orange et blanc seront les bienvenues, et les bénéfices de la soirée seront reversées à l’association « Conte-moi un rêve », qui réalise les rêves des enfants malades. A Villefranche-du-Périgord, fête Irlandaise au Foyer rural à partir de 19h30 organisé par les Festifs Franchois, avec danses et claquettes au programme avec le groupe Akor’ Danse. Devinez ce qu’il y aura au menu ? Fish and chips. Devinez le « dress code », comme on dit là-bas ? Vert, orange et blanc. Enfin je vous garde le meilleur pour la fin : la Saint-Patrick à Carsac-Aillac, samedi dès 19h30 à la salle des fêtes avec un bal folk mêlé de danses bretonnes, irlandaises et écossaises. Devinez ce qu’il y aura au menu ? Choucroute…

Fête du printemps à Daglan, dimanche

Déjà le printemps ? En Périgord Noir, on a décidé de prendre un peu d’avance sur le calendrier… Une 3ème fête du printemps vous attend ce dimanche à Daglan. De nombreux exposants vous proposeront arbres, arbustes, rosiers, fleurs vivaces et annuelles, plantes aromatiques, saveurs tropicales, plantes aquatiques, plantes carnivores, semences et plants bio pour les potagers, plants de vigne, et truffes et chênes truffiers. Des exposants de matériels pour les jardins et pelouses seront également présents, sans oublier un stand de rempotage d’orchidées, des démonstrations de tournage par un artisan coutelier, un atelier créatif et un manège gratuit pour les enfants. Des salles d'expositions au cœur du village seront mises à dispositions pour accueillir des artistes des environs. Enfin à midi, un repas « poule au pot » sera servi dans la salle des fêtes.

3ème salon « Passion chocolat » à Château-l’Evêque, ce week-end…

Ce week-end, se déroule à Château-l’Évêque, le 3ème Salon du Chocolat, où 10 maîtres chocolatiers venus de toute la Dordogne, vont enchanter vos papilles et vos yeux, mettant le Pérou à l’honneur, dans cette édition Passion Chocolat. Mais au fait, à part savoir le manger, par carrés ou par tablette entière, que savez-vous du chocolat ? Saviez-vous que le chocolat est un fort stimulant mental ? (Prenez un petit carré…) Saviez-vous que le Pérou compte 45.000 plantations de cacao ? Saviez-vous que le chocolat noir est plus nourrissant que le chocolat au lait ? (Prenez un deuxième petit carré…) Saviez-vous que les Suisses sont les plus gros consommateurs de chocolat avec 12 kg par an et par personne contre 7kg pour les Français ? (Prenez un troisième petit carré ; nous avons du retard…) Saviez-vous que le chocolat a plus de 600 saveurs distinctes alors que le vin rouge n’en compte que 200 ? Et surtout, saviez-vous que l’odeur du chocolat intensifie les ondes cérébrales thêta, déclencheurs de la relaxation ? (Finissez la tablette…) Bref, un week-end exquis vous attend dans le prestigieux château de Gérard de Colombières. L’entrée est à 2,50 euros pour les adultes et gratuite pour les moins de 10 ans. Sur des musiques Péruviennes, entrez dans la Passion Chocolat ; à Château-l’Évêque, samedi et dimanche, c’est le Pérou !

Course « La Vesunna », samedi soir à Périgueux…

Marcher ou courir pour la bonne cause est toujours une bonne chose. Le Club Soroptimist de Périgueux organise samedi soir cette 6ème édition de « La Vesunna ». Il s’agit d’une course chronométrée, mais également d’une marche libre, sans chronométrage, seul ou en groupe, sur une distance de 7 km. L’inscription, sur ikinoa.fr ou encore à partir de 17h au centre de la communication, Cours Saint-Georges, est à 10 euros, et tous les bénéfices seront reversés au profit de la CAMI Sport et Cancer et de l’association « Des boules au nez ». Cette association permet à des duos de Clowns professionnels de continuer à intervenir chaque semaine dans les services des Centres Hospitaliers de Périgueux et de Bergerac, et de visiter annuellement plus de 1.000 enfants. « La Vesunna » prendra samedi le départ du parking de France Bleu Périgord à 19h ; venez nombreux pour une belle cause.

Marathon des Forts à Montignac, dimanche

La 5ème édition du Marathon des Forts du Périgord se déroule dimanche matin, au départ de Lascaux. Cette épreuve sportive de pleine nature accueille plus de 2.000 participants avec 3 disciplines proposées : le VTT, la course nature et la rando marche. La Rando VTT offre deux distances de 45 ou 65km ; le départ se fera à 8h45. La Rando marche se fera sur un parcours vallonné de 16km, avec un départ vers 9h30. Le marathon trail, enfin, se pratique en solo, en relais à 2 ou en relais à 4. Sur le parcours de 42,195 km (Lascaux, Valojoulx, Saint-Léon-sur-Vézère, Fanlac, Lascaux), n’hésitez pas à supporter l’équipe France Bleu Périgord, entraînée par notre coach sportif Clodomir Couton et composée de Paul, Nicolas, Alexandre et Hugo ! Nous ferons des points avec eux tout au long de la course sur notre antenne…