"Du verger à la table": le livre de Didier Peschard met à l'honneur les vergers de la Mayenne

Didier Peschard, chef cuisinier à la retraite, sort un nouveau livre, "Du verger à la table", dans lequel il met à l'honneur les vergers mayennais. Cet ouvrage intervient dans la continuité de son premier livre "Du jardin à l'assiette".

"En Mayenne on a une chance incroyable"

230 variétés de pommes sont recensées dans notre département, on peut les utiliser pour faire du cidre, du jus, des desserts, ou simplement les croquer en fin de repas.

L'ancien propriétaire du Relais du Gué de Selle à Mézangers, dans les Coëvrons, décline dans son livre la pomme et la poire sous tous les angles. "En Mayenne on a une chance incroyable, on a plus de 200 variétés de pommes à notre portée, et dans mon livre, je raconte l'histoire de la pomme et de la poire en Mayenne, comment prendre soin de ses vergers, comment cuisiner la pomme notamment grâce à des recettes de chefs et bien sûr, comment boire un bon cidre grâce aux interventions de sommeliers très renommés", énumère-t-il.

"J'espère que mes lecteurs seront sensibles aux circuits courts"

A travers les pages, Didier Peschard met en valeur les circuits courts, les petits producteurs. En effet, la crise du Covid a été bénéfique aux circuits courts, mais depuis l'inflation et les crises économiques, les petits commerçants n'ont plus tellement le vent en poupe car jugés trop cher.

Pourtant, pendant l'écriture de son livre, cet amoureux de la Mayenne a fait un tout autre constat : "Au cours de mes multiples tours de la Mayenne pour écrire mon livre ces deux dernières années, j'ai constaté que le prix des pommes au kilo chez les vergers était d'1 euro, contre 2.99 chez les grandes surfaces... J'espère que mes lecteurs seront sensibles aux circuits cours et qu'ils privilégieront l'achat chez leurs vergers de proximité plutôt que chez les géants de la consommation."