Du vide, du crac, du glouglou… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

La Terre, la noix, l’antiquité, le livre et le dindon ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 11 et dimanche 12 novembre 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Festival du film DocumenTerre de Montignac ce week-end

Dans le cadre du « Mois du documentaire », la 9ème édition du « Festival du film DocumenTerre », organisé par l’association Ciné Toile, à Montignac, est dédiée au thème de l’Espace, ce week-end. Le parrain du Festival n’est autre que le célèbre astrophysicien, communicateur scientifique et écologiste franco-canadien Hubert Reeves. Ah, l’espace !... Ce monde infini et mystérieux où chaque découverte scientifique appelle d’autres questions encore… Si une galaxie contient 100 milliards d’étoiles comme notre soleil, on dénombre aujourd’hui 100 milliards de galaxies ; je vous laisse faire la multiplication avant que de vous parler du nombre de planètes ou de corps célestes à rajouter au total…

Fête de la noix à Molières, dimanche

Dimanche, à partir de 9h, Molières fête la noix. Il s’agit d’un marché paysan, avec des producteurs et artisans qui seront présents sur la place… et sous des tentes en cas de pluie. Vous trouverez sur place une vente de noix et saurez tout de la fabrication d’huile de noix. Vous pourrez également profiter de la visite d’une exploitation et d’une chaîne de tri et de séchage. Danse et musique traditionnelle sont également au programme de la journée.

Salon des antiquaires, ce week-end à Nontron

L’association « Les salon d’antan » vous propose samedi et dimanche, de 10h à 19h à la salle des fêtes de Nontron, son 30ème salon des antiquaires. L’entrée est à 2,50 euros.

Salon du livre à Bergerac, dimanche.

Tandis qu’une petite Foire du Livre se déroule ce week-end à Brive, les Collectionneurs Bergeracois vous espèrent dimanche, de 9h à 18h à la salle Anatole France, pour le 17ème Salon du Livre ancien et moderne. Bandes dessinées, vieux papiers et cartes postales côtoieront une exposition sur l’écriture dans l’Histoire. Une conférence sur le livre ancien se tiendra à 10h30.

Foire aux dindons, samedi à Varaignes

Il n’y a bien qu’à Varaignes où, le jour de la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, un troupeau de dindons remplace une troupe militaire avant de finir dans les fourneaux des cuisines ! Départ à 9h30 de la ferme Lachaize avec la Confrérie de la Dinde de Licques, la Confrérie du Dindon de Varaignes et d’autres confréries, avec la banda de Saint-Junien et le groupe folklorique Los Drolles de la Beurona de Chancelade. A 9h30 s’ouvrira la Foire aux Dindons, avec 130 à 150 exposants vous proposant notamment des produits fermiers. L’un des temps forts de cette 52ème Foire aux Dindons sera incontestablement l’incontournable concours du glouglou à 14h. Non, on ne boit pas ; on imite le cri du dindon…