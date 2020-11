Un projet d'orchestre d'enfants des quartiers défavorisés d'Avignon veut faire tomber les barrières sociales grâce à la musique. La Philharmonie de Paris veut associer l'Orchestre National d'Avignon Provence à cette aventure musicale et sociale dès 2021.

Du violon et du hautbois dans les quartiers d'Avignon avec un projet d'orchestre social

Un orchestre d'une centaine d'enfants des quartiers d'Avignon est en projet. Les premières notes sont attendues l'année prochaine. La Philharmonie de Paris veut associer l'Orchestre d'Avignon Provence à ce projet pour faire tomber les barrières sociales grâce à la musique.

Agir par la musique sur la fracture sociale

Ces orchestres Demos rassemblent des enfants dès 7-8 ans. Violon, hautbois, trompette, ils jouent trois ou quatre heures par semaine dans leurs quartiers dits sensibles ou défavorisés, là où on n'entend pas souvent Schubert ou Mozart. La Philharmonie de Paris veut ouvrir les oreilles et les accès à la culture.

Gilles Delebarre le directeur du projet de la Philharmonie de Paris veut "agir sur le mécanisme de facture sociale. On pense que ce patrimoine est réservé à des classes sociales élevées. Eh bien non. Nous pensons que la musique doit pouvoir faire partie du patrimoine des gens des quartiers. Ceux qui peuvent être intéressés par la musique peuvent progresser dans l'apprentissage, et pourquoi pas dans la carrière d'un musicien".

Instruments prêtés puis donnés à ceux qui continuent la musique

La Philharmonie lance un appel aux dons pour financer la centaine d'instruments qui seront confiés à des enfants d'Avignon l'année prochaine.

"Ces instruments leur sont confiés, explique Gilles Delebarre. Ceux qui continuent après ces trois ans, l'instrument leur est donné. C'est très spectaculaire la façon dont ils restent dans cet univers : jusqu'à 75% des enfants continuent la musique !"

Associer l'orchestre des enfants à l'orchestre national d'Avignon-Provence

L'orchestre National d'Avignon Provence est en pourparlers pour s'associer dans les quartiers à la Philharmonie. Le festival d'Avignon est déjà dans les quartiers, mais le projet Demos ne sera pas un concurrent. Pour Gilles Delebarre, "la place de la culture et de l'art comme choses essentielles s'inscrit dans un territoire. Ce n'est pas pour être comparaison ou compétition avec le festival d'Avignon. Ce sont des forces qui se cumulent pour accorder une grande importance à la pratique artistique".

Pour l'instant, cet orchestre d'enfants est un projet... mais les premières notes devraient retentir en 2021.