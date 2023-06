Dub, reggae et musiques du monde : le nouveau festival El Castle arrive en Creuse à Bourganeuf fin juin

Un nouveau festival de musique arrive en Creuse. "El Castle" est prévu les 23 et 24 juin à Bourganeuf, et comme son nom l'indique il se déroulera au pied du château, en plein centre-bourg. La jeune association Indemind est à l'origine de ce projet. Son président Thomas Ben Itah, arrivé en Creuse il y a deux ans depuis l'Auvergne, est ravi de lancer cette première édition dans un lieu chargé d'histoire.

"Je suis musicien depuis dix ans, j'ai organisé beaucoup de concerts et j'ai toujours recherché des lieux atypiques. Un château pour parler des musiques du monde, c'est intéressant, ça a du sens pour nous", explique-t-il. Rien ne se déroulera dans le château mais le patrimoine sera mis en valeur grâce à un jeu de lumières.

Trans, dub et reggae

Au programme : trance, dub et reggae. Il y aura par exemple Urya, un Alsacien qui pratique le chant traditionnel mongol et qui est passé par l'émission The Voice. L'organisateur jouera aussi, puisqu'il se produit sous le nom de Dub Traveller.

Il y aura trois scènes sur la place de l'étang derrière la mairie et au pied de la tour Zizim. La place de l'hôtel de ville sera animée par trois sound systems dédiés au dub, "le puriste du reggae, avec des enceintes fabriquées à la main". L'une des scène sera solidaire : le prix du ticket sera reversé aux Restos du cœur. Chaque entrée financera cinq kilos de denrées alimentaires.

En plus de la musique et des quatorze artistes, il y aura une trentaine de stands : massage, réflexologie, atelier de chants traditionnels... Les organisateurs espèrent 500 à 600 festivaliers par jour. Pour loger tout ce beau monde, un camping sera aménagé sur un terrain du centre-ville qui sert habituellement au pâturage des moutons. Les billets sont disponibles en pré-vente, il y aura aussi une billetterie sur place.

Bourganeuf, terre d'accueil

L'arrivée de ce nouveau festival réjouit l'élue à la culture de Bourganeuf, Marie-Hélène Pouget Chauvat : "On les a accueillis à bras ouverts. Bourganeuf est une terre d'accueil et d'immigration, ce festival répond à l'ouverture cosmopolite de la ville. L'idée est d'animer le plus possible notre centre-ville."

Festival El Castle les 23 et 24 juin. Page Facebook de l'événement ; réservations sur le site de l'office de tourisme .