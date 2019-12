Duende, le restaurant gastronomique de Pierre Gagnaire, se dévoile à l'hôtel Impérator de Nîmes

Nîmes, France

C'est en l'absence de Pierre Gagnaire, retenu à Paris à cause des grèves dans les transports, que la presse locale a découvert ce vendredi son tout nouveau restaurant gastronomique, installé dans l'Hôtel Impérator à Nîmes. Son nom : "Duende", un terme emprunté à la tauromachie et au flamenco. Pierre Gagnaire (16 étoiles) avait déjà signé la carte de la brasserie. "Aujourd'hui, notre clientèle locale, nationale et internationale est à l'affut de grandes tables explique Christophe Chalvidal, le directeur de l'Hôtel Impérator. Un hôtel 5 étoiles avec une table auréolée d'un chef triplement étoilé, il n'y en a que 12 en Europe. On est fier d'en faire partie."

Christophe Chalvidal, le directeur de l'Hôtel Impérator

Retour aux sources pour le chef Nicolas Fontaine

Pour superviser les deux cuisines, le chef Nicolas Fontaine qui travaille avec Pierre Gagnaire depuis près de 15 ans. Un retour aux sources pour ce chef originaire de Vergèze. Tous les deux travaillent en étroite collaboration. Il ne se passe pas un jour sans qu'ils soient en contact. "Quand il veut changer un plat, quand moi, j'ai un problème, on est en perpétuelle communication. La "patte" Pierre Gagnaire, c'est la spontanéité, c'est de changer quand on a sous la main des produits qui sont très bien. " Dans l'assiette justement, des plats signatures du chef multi-étoilé préparés avec les produits locaux. Une explosion de saveurs !

Le chef Nicolas Fontaine

85% des vins présentés viennent du Languedoc-Roussillon

Locaux, les vins de la carte le sont également. Ils viennent à 85% du Languedoc-Roussillon. Un choix assumé par le jeune chef sommelier Logan Thouillez, arrivé dans les valises de Pierre Gagnaire. " On se rend compte que dans la région, c'est une niche de grands vignerons, de grands terroirs et aujourd'hui on peut exploiter tout ça parce qu'on a beaucoup de recul sur les millésimes. Un client qui veut un Bourgogne, on peut répondre à sa demande, mais on veut montrer doucement que certains vins de la région peuvent répondre à cette attente".

Logan Thouillez est le chef sommelier du restaurant Duende

Un restaurant intimiste

Seulement 25 couverts au restaurant Duende. 5 personnes en cuisine, 5 personnes en salle. Un restaurant ouvert à la fois aux clients de l'hôtel mais également à la clientèle locale. On peut y accéder par une entrée indépendante. Il est ouvert les mercredis et jeudis pour le dîner, les vendredis et samedis pour le déjeuner et le dîner. 2 menus sont proposés. Le premier en 5 services à 160 euros, le deuxième en 8 services à 205 euros.

Le chef Nicolas Fontaine en cuisine

L'un des plats au menu : des gambas, de la mangue, du chou de Bruxelles, du chou-fleur ...