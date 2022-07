EN IMAGES - Les premiers retours sur la Dune du Pilat depuis l'incendie de la Teste-de Buch

Les touristes et locaux profitent de la réouverture de la Dune du Pilat.

La Dune du Pilat retrouve enfin ses visiteurs. Le site incontournable en Gironde est de nouveau accessible depuis ce mercredi 27 juillet. Il avait fermé le 13 juillet à cause de l'incendie à La Teste-de-Buch, qui a ravagé 7000 hectares de forêts. Une centaine de touristes et locaux ont pu se rendre sur la grande dune dès ce mercredi matin. Cette réouverture marque la reprise de la saison estivale dans le bassin d'Arcachon.

Le parking de la dune, endommagé à plus de 60 %, reste fermé, mais des navettes acheminent toutes les 20 minutes les touristes depuis le parc des expositions de La Teste. L'accès à la dune est aussi possible par le réseau de bus habituel du sud-bassin (les lignes Baïa numéro 3, 101 express et 102 express).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur la dune, les touristes ont l’interdiction d’aller sur les versants endommagés par le feu. Ils peuvent en revanche toujours descendre vers l'océan. Depuis le sommet du massif sableux, à plus de 100 mètres d'altitude, les visiteurs peuvent constater les importants dégâts causés par l'incendie. Une partie de la forêt autour de la dune a brûlé. Le paysage n'est pas désertique mais les couleurs sont automnales dans une forêt qui est normalement verte toute l'année.

Depuis le haut de la dune, le spectacle de la forêt calcinée désole les visiteurs. © Radio France - Stéphane Hiscock

Le paysage côté océan, lui, n'a pas changé. Les visiteurs peuvent apercevoir les sables du banc d'Arguin et du banc du Toulinguet, les passes du bassin d’Arcachon, ou encore la longue flèche de sable de la presqu’île du Cap-Ferret. La Dune du Pilat, emblème du Bassin, attire chaque années quelques deux millions de visiteurs par an.

Les premiers touristes en haut de la Dune du Pilat, le jour de sa réouverture. © Radio France - Stéphane Hiscock

La route départementale 218, qui relie La Teste-de-Buch à Biscarrosse en longeant la dune restera fermée jusqu'à la sécurisation complète de la chaussée. Après deux semaines de lutte, les deux incendies "hors norme" qui ont touché le département sont dorénavant fixés. Mais le travail pour les éteindre complètement va encore se prolonger plusieurs semaines.