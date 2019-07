VIDÉO - Dunkerque : deux castors d'Europe naissent au zoo de Fort Mardyck

Les deux bébés et leur mère.

Fort-Mardyck, Dunkerque, France

Père Castor n'a pas fini de raconter des histoires. Le parc zoologique de Fort-Mardyck dans le Dunkerquois a attendu une petite semaine pour annoncer la naissance de deux castors d'Europe. Ils ont vu la lumière mardi 23 juillet. Les deux petits rongeurs pèsent 200 et 300 grammes. Ils vont bien et vont téter leur mère pendant 6 à 8 semaines avant de rester avec leur parents pendant un an.

Le plus grand rongeur d'Europe

Le zoo souligne que ces naissances constitue un "événement rare à l’échelle nationale" car il est "le seul de France à présenter au public des castors européens", qui est l'espèce de rongeurs la plus grande d'Europe.