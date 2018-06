Dunkerque, France

Il faudrait 120 000 euros pour rénover la porte vestige de l'ancienne briqueterie de Rosendaël, à Dunkerque. Une somme que le propriétaire -une grosse entreprise locale d'assainissement- ne peut pas investir, il souhaite donc démolir l'édifice.

Deux ans de bataille, sans succès

Cela fait près de deux ans que le bras de fer dure avec la ville. La porte est en mauvais état, elle est dangereuse. Mais il faut la rénover et non la détruire, pour Michel Tomasek, élu à la culture à Dunkerque: "on propose de racheter la porte pour un euro symbolique et de la restaurer, aux frais de la collectivité et eux gardent tout le terrain autour. Cela ne leur coûterait rien, même pas les frais de démolition, puisqu'on ne démolirait rien."

Les élus dunkerquois se mobilisent pour empêcher la destruction de cette porte que la ville propose de la racheter pour la rénover. © Radio France - Matthieu Darriet

Les propriétaires ont, eux, proposé un échange à la ville : la porte contre un autre terrain constructible. Mais l‘écart de prix est tel que c’est inacceptable pour Jean-François Montage, adjoint au maire, pour qui la vraie valeurs est ailleurs "C'est vraiment un exemple du patrimoine, qui reste sur Rosendaël. Et véritablement, c'est un point de repère pour les habitants. C'est leur histoire, il y a un très fort attachement. "

Destruction dès ce lundi ?

"Les bombardements allemands ont complètement détruit la briqueterie, mais ils ont épargné la porte, ajoute Michel Tomasek. C'est donc un des rares témoignages de l'avant-guerre. C'était une porte vitrine de l'entreprise. Des tas de gens ont leurs parents ou grands-parents qui ont travaillé là."

Les élus espèrent que la porte ne sera pas détruite dès ce lundi. Ils ont bloqué la demande d’installation d’une grue, pour gagner du temps. Et ils ont lancé une pétition de soutien.