Dunkerque : le théâtre "Le bateau-feu" propose des spectacles en drive-in

Des spectateurs dans leur voiture et un écran géant : à Dunkerque, "Le bateau-feu" réinvente le drive-in. Le théâtre s’adapte aux contraintes sanitaires et propose une petite partie de son rendez-vous annuel de littérature contemporaine, « Histoire en série », tout ce week-end, sur sa façade.

Impossible d’aller dans les hôpitaux, prison et maisons de quartiers qui devaient accueillir 60 lectures publiques, d'Histoire en série. Le Théâtre-scène nationale de Dunkerque ne pourra proposer qu’une quinzaine de lectures, dans des écoles, dans le cadre de son rendez-vous sur la littérature contemporaine. Sylvain Prudhomme est l'auteur invité de cette année.

Et pour le grand public, le théâtre a imaginé un drive-in, avec le son directement dans l’autoradio, grâce à une fréquence spécialement obtenue. Le drive-in, très américain, était une évidence pour l’œuvre de Sylvain Prudhomme, « Carnets de frontières », qui raconte le périple de l'auteur le long de la frontière entre les Etats-unis et le Mexique.

Les spectateurs sont installés dans leur voiture, en face du théâtre qui sert d'écran géant. © Radio France - Matthieu Darriet

"L'idée, c'était d'offrir à nos spectateurs un voyage littéraire et de garder l'idée du spectacle vivant, explique Estelle Esseddiki , du "Bateau feu". Nous sommes une Scène nationale, donc subventionnée, et nous nous devons de garder cette activité et de garder le lien avec les spectateurs."

Nous devons être inventifs, créatifs et imaginer notre activité autrement.

Le metteur en scène, Olivier Maurin, a également dû s'adapter. Il a placé ses acteurs dans une boite, en façade du théâtre et devant des caméras : "Moi je suis plutôt quelqu'un qui est entièrement du théâtre, donc je ne savais pas du tout comment ça allait se passer avec la vidéo. Et puis, grâce au travail théâtral, on arrive assez facilement à retranscrire en grand."

Le metteur en scène a placé ses acteurs dans une boite, en façade du théâtre. Ils sont filmés. © Radio France - Matthieu Darriet

"C'est quand même une joie de voir des acteurs, comme si nous étions très très proches d'eux. Même si les voitures sont à 10 m, on va avoir l'impression qu'ils sont assis sur la voiture, parce qu'on a des visages immenses."

On a une proximité avec l'acteur qu'on n'a pas toujours au théâtre, même s'il y a quelques vitres entre nous.

Les riverains de la place autour du théâtre peuvent aussi profiter du spectacle. Et pour l'accompagner, une « story box » est proposée avec un plaid, des sachets de thé, un livre de l’auteur et du pop-corn.

Rendez-vous ce vendredi, samedi et dimanche soir, au Bateau-feu, à Dunkerque.